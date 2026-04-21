Evakuiran trgovački centar u Osijeku: 'Okupilo se puno policije, doveli su pse'

Trgovački centar Portanova u Osijeku evakuiran je u utorak zbog dojave o bombi.

Iz Policijske uprave osječko-baranjske potvrdili su da su zaprimili dojavu i da je intervencija u tijeku, javlja SiB.

Posjetitelji koji su se zatekli u centru ispričali su da je prostor evakuiran nedugo nakon što su primijetili pojačanu prisutnost snaga reda. "Okupilo se puno policije, stiglo je i dosta policijskih vozila s rotirkama. Također su doveli pse tragače", ispričala je posjetiteljica.

Policija je potpuno blokirala pristup trgovačkom centru.

