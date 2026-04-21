DOJAVA O BOMBI /

Evakuiran trgovački centar u Osijeku: 'Okupilo se puno policije, doveli su pse'

Evakuiran trgovački centar u Osijeku: 'Okupilo se puno policije, doveli su pse'
Foto: Net.hr

Policija je potpuno blokirala pristup trgovačkom centru

21.4.2026.
18:48
danas.hr
Net.hr
Trgovački centar Portanova u Osijeku evakuiran je u utorak zbog dojave o bombi.

Iz Policijske uprave osječko-baranjske potvrdili su da su zaprimili dojavu i da je intervencija u tijeku, javlja SiB

Posjetitelji koji su se zatekli u centru ispričali su da je prostor evakuiran nedugo nakon što su primijetili pojačanu prisutnost snaga reda. "Okupilo se puno policije, stiglo je i dosta policijskih vozila s rotirkama. Također su doveli pse tragače", ispričala je posjetiteljica.

Policija je potpuno blokirala pristup trgovačkom centru.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
