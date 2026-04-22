Desetak osnovnih i srednjih škola u Rijeci dobilo dojavu o eksplozivnim napravama

U utorak ujutro stigle su nove dojave o eksplozivnim napravama postavljenim u riječkim osnovnim i srednjim školama. Kako su nam potvrdili iz policije - riječ je o desetak škola.

"Policija provodi sve mjere i radnje", rekla nam je Mirjana Magdić, voditeljica poslova izvještajne analitike i odnosa s javnošću. Posljednjih dana brojne su dojave o bombama u školama diljem zemlje, a evakuirano je i nekoliko trgovačkih centara.

Nakon dojava o bombama u školama u više županija, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs izjavio je u utorak u Krapini kako netko tim porukama želi izazvati paniku i zbrku, istaknuvši da su sve dojave dosad bile lažne te da zaslužuju najoštriju osudu i kaznu. Fuchs je, komentirajući dojave zabilježene najprije u Splitsko-dalmatinskoj, a potom i u zagrebačkim te školama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, rekao kako je riječ o ozbiljnoj situaciji koja se, unatoč tome što su dojave lažne, mora tretirati s punom pažnjom.

"Teško je to komentirati jer to graniči, izgleda, s čistom pameću. Netko želi i u interesu mu je izazivanje panike. Sva sreća da su dojave lažne, međutim, znate kako je to kad se radi o školskim objektima i nekim objektima gdje imate više ljudi, pogotovo djece”, rekao je ministar. Svaka dojava se, naglašava, provjerava, policija izlazi na teren i pregledava objekte prije nego što se nastavi s nastavom.

Poruke su gramatički neispravne i neujednačene

"Svaka se od tih dojava obrađuje s pažnjom i policija izlazi i pregledava objekte i vraća djecu natrag. Nekome je u interesu da stvara ovakvu zbrku i paniku, iako panike u ovom trenutku nema, mislim da nema razloga za to”, kazao je Fuchs.

Istaknuo je kako se zasad ne može sa sigurnošću govoriti o počiniteljima, ali smatra da nije riječ o pojedincu, već o mogućem organiziranijem djelovanju, dodavši da su u slučaj uključene nadležne službe. Očekuje da će Ministarstvo unutarnjih poslova otkriti odgovorne, naglasivši da takvi postupci zaslužuju najstrožu osudu i kaznu.

Na upit o mogućim motivima, poput školskih ispita, Fuchs je rekao da trenutačno nema posebnih ispita na nacionalnoj razini, uključujući i maturalne te ocijenio da je cilj isključivo izazivanje pomutnje.

Kad je riječ o sadržaju poruka, ističe kako su pisane neujednačenim i gramatički neispravnim jezikom, što dodatno otvara pitanje njihova podrijetla.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija objavila detalje drame kod Varaždina: Centar evakuiran zbog dojave o bombi