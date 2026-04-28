Nožem ga uboli u prsni koš, drugog pretukli: Doznajemo što se događalo na zapadu Zagreba

Eskaliralo je nasilje na zagrebačkim ulicama. U razmaku od samo nekoliko sati u ponedjeljak napadnuta su dvojica maloljetnika. Dok istraga traje, iz policije kažu da je jedan napad bio pokušaj ubojstva, a u drugom slučaju maloljetnik je opljačkan.

Ni bezbrižno ni zaigrano nije bilo u parku u zagrebačkom naselju Gajnice u ponedjeljak. Nakon fizičkog sukoba u 22.40 sati napadač je nožem pokušao ubiti 17-godišnjaka.

Susjed Željko je zgrožen. "Cijeli život sam tu i kad čuješ takvo što nije baš svejedno, pogodi čovjeka. Mladi su u pitanju, jedan je teško ozlijeđen. Žao mi je, imam i ja djecu, kad vidim da je neko dijete stradalo to je jako teško."

"Teško je za povjerovati, uvijek misliš da se to događa negdje drugdje, a ne tu. Kad se dogodi baš u kvartu onda panika proradi, pogotovo kad imaš djecu", kaže Maja iz Zagreba. Na pitanje koliko je potresena vijestima od jutros Ljubica kaže: "Naravno da smo jako potreseni, nadamo se da će se oporaviti."

Je li riječ o sukob dvojice mladića ili više njih, policija još ne otkriva. Samo navode da je počinitelj nepoznat, ali očevici kažu da je riječ o skupini. "Da, da je bilo više dečkiju", tvrdi Maja te dodaje da je bilo više počinitelja. "Da, više njih na samo tog jednog, kao da su ga zarobili i nožem izboli."

Napad nožem

Nožem je uboden u prsni koš i s teškom ozljedom prevezen u Kliniku za dječje bolesti, a njegovo stanje danas je stabilno. Motive policija tek treba utvrditi, a oni ovise o mnogočemu - kaže nam sutkinja visokog kaznenog suda.

"Nekad može biti zbog nepromišljenosti, zbog dosade, zbog osvete, zbog krivog pogleda, ubog uzimanja opijata, zbog alkohola, puno je različitih stvari koji se mogu događati u adolescentskom dobu", kazala je Lana Petö Kujundžić.

Policija je posla imala i tri sata prije u susjednom Vrapču, gdje je nekoliko počinitelja napalo još jednog maloljetnika. Ukrali su mu oko sto eura i dokumente.

"Sinoć sam vidjela da mladić stoji tu krvav i da traži nešto u žbunju. I nismo znali što se uopće dogodilo i evo sad sam doznala da je pretučen i da su ga opljačkali, stvarno sam zgrožena nad situacijom i ne mogu vjerovati da se to dogodilo praktički usred dana, bilo je oko 19 sati i 30 minuta, tako nešto", kaže Patricija iz Zagreba.

I to u frekventnoj ulici.

Mateo iz Zagreba nije očekivao da će se ovo dogoditi, pogotovo ne nekom mladom. "Ja razumijem da ima svakakvih ljudi, u Zagrebu u glavnom gradu bi trebalo biti sigurnije, nisam očekivao", kaže.

Stručnjaci uputili apel

Stručnjaci apeliraju na roditelje. "Moramo razgovarati s djecom, ali im i poslati poruku da nasilje nije nešto što se tolerira u društvu. I naučiti ih nekim stvarima koje su bitne za njihovu sigurnost.

Prvo, kada svjedoče nasilju da ne vade mobitel i snimaju, nego da zovu pomoć. Ako vide neku majku s djetetom, gospođu u pekari, da se obrate njima kako bi mogli pomoći", kaže Ella Selak Bagarić, voditeljica Centra za mlade.

Stoga psiholozi upozoravaju kako problemu nasilja na ulici i među mladima treba pristupiti ozbiljno, ali i preventivno. Policija provodi kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti ova dva napada na maloljetnike u istom danu u dva susjedna kvarta.