Vjerujemo li u mega projekt? Hrvati otkrili što zaista misle o 'milijardama' u Topuskom

Hrvatska je na radaru ozbiljnih investitora prepoznata više nego ikad prije. Poručio je drugog dana samita Inicijative triju mora iz Dubrovnika premijer Andrej Plenković. Osvrnuo se na najavljenu gradnju podatkovnog centra u Topuskom vrijednog 50 milijardi eura, što je najveća investicija u povijesti u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe. Naglasio je da je riječ o partnerstvu američkih i hrvatskih tvrtki te otklonio sumnje da bi osiguranje goleme količine električne energije za taj projekt mogao biti problem.

"Sve se to da napraviti. Projekt je u početnoj fazi. Na investitorima je da izlože poslovni plan u kojem će predvidjeti kako osigurati dovoljno energije. Podatkovni centri troše najviše energije nakon država. Ti podatci su poznati. Imate ih svugdje i javno su dostupni. Ovo je mega-projekt", poručio je Plenković.

"U budućim razgovorima ministarstvo i Sisačko-moslavačka županija trebaju vidjeti sa svim uključenim akterima kako ostvariti i energetsku svrhovitost projekta. Nije bit da svu struju koju konzumiramo u Hrvatskoj damo u podatkovni centar, a da mi nemamo struje. Treba stvarati preduvjete za održivost", dodao je.

'Projekt će se provesti'

RTL-ova Ana Mlinarić javila se uživo iz Dubrovnika i poručila kako su i Pantheon i Južna plinska interkonekcija dvije ključne teme o kojima se razgovaralo.

Dodala je kako je Plenković po prvi puta progovorio o međudržavnom sporazumu s Bosnom i Hercegovinom, koji je potpisan u posljednji čas, te odgovorio na pitanje o protivljenju Bruxellesa, prvenstveno prema Bosni i Hercegovini i njihovoj neusklađenosti s Trećim energetskim paketom.

"Plenković je danas priznao da je bilo zamjerki, ali da one nisu bile snažne. Ali isto tako kritizira Bruxelles i kaže da su sve europske institucije imale priliku sudjelovati u ovom projektu i da su tu priliku propustile. Sada su ovdje američki ulagači i ovaj će se projekt, bez obzira na stav Bruxellesa, provesti", izvijestila je reporterka.

'Moguće da će biti realiziran'

U našoj stalnoj rubrici pitali smo vas: "Vjerujete li u realizaciju projekta podatkovnog centra u Topuskom?"

A ovo su neki od vaših odgovora:

"Ne vjerujem. Vjerujem u devastaciju tog prelijepog dijela prirode i da će centar narušiti kvalitetu života", smatra Silvana Smodlaka.

"Da, trebamo se razvijati. Koliko ih ima u Koreji, Japanu, SAD-u, pa su živi", poručio je Vjekoslav Đuričić.

"Vrlo moguće da će biti realiziran. Pogotovo jer je u igri SAD i onda putem tog centra može imati uvid u sve što se radi u EU-u", napisao je Ivica Bilobrk.

"S jedne strane, svi kukaju kako se ništa ne radi, a kad se radi, onda opet ne valja", komentirao je Darko Filipčić.