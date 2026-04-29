Eurozastupnica Brnjac: 'Jadransko-jonski koridor ključan je za povezivanje Europe'

Zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac sudjelovala je u Dubrovniku na Poslovnom forumu Inicijative triju mora, održanom u sklopu summita koji se, povodom drugog hrvatskog predsjedanja, vratio u grad u kojem je ovaj format i nastao. Tijekom dvodnevnog događanja više od 1200 političkih aktera, investitora i poslovnih lidera iz cijelog svijeta raspravljalo je o prometu, energetici, digitalnoj infrastrukturi i financiranju strateških projekata

U okviru Foruma, Brnjac je sudjelovala na panelu "Geoeconomy of Corridors – The Adriatic-Ionian Corridor“, gdje je istaknula stratešku važnost Jadransko-jonskog koridora za povezivanje srednje Europe, jugoistočne Europe i Mediterana te njegovu ulogu u jačanju europske povezanosti, otpornosti i konkurentnosti.

Panel je moderirala Romana Vlahutin, posebna izaslanica za stratešku povezivost Vlade Republike Hrvatske i nacionalna koordinatorica za Inicijativu triju mora, a uz zastupnicu Brnjac sudjelovali su potpredsjednica Vlade Albanije Albana Koçiu, potpredsjednik Vlade Slovenije i ministar financija Klemen Boštjančič, crnogorski ministar energetike Admir Šahmanović i grčki ministar okoliša i energetike Stavros Papastavrou.

Foto: Nikolina Brnjac

U raspravi je naglašeno kako uspostava integrirane jadransko-jonske gospodarske zone zahtijeva dovršetak ključne infrastrukture, bolju regulatornu koordinaciju, snažnije korištenje europskih financijskih instrumenata te ubrzanje europske integracije. Brnjac je pritom istaknula kako u vremenu promjena globalnih lanaca vrijednosti i novih geopolitičkih okolnosti jačanje ove osi znači jačanje ukupne otpornosti i konkurentnosti Europe.

Brnjac se isto tako osvrnula na važnost novog Višegodišnjeg financijskog okvira EU 2028. – 2034., vrijednog gotovo 2 bilijuna eura, kao ključnog okvira za potporu strateškim, prekograničnim i velikim infrastrukturnim projektima u okviru Inicijative.

Kao izvjestiteljica Europske pučke stranke u odboru REGI za Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility - CEF) u sljedećem proračunskom razdoblju, govorila je o njegovoj ulozi u financiranju projekata Inicijative triju mora. CEF će, prema prijedlogu Komisije, biti vrijedan čak 81,4 milijardi eura, što je ogromno povećanje u odnosu na 33,7 milijardi eura u tekućem proračunskom razdoblju 2021. – 2027. Od toga je 51,5 milijardi eura namijenjeno za promet, uključujući rekordnih 17,6 milijardi eura za vojnu mobilnost, dok je 29,9 milijardi eura predviđeno za energetiku.

Istaknula je i važnost Europskog fonda za konkurentnost (ECF), najvažnijeg programa novog višegodišnjeg financijskog okvira usmjerenog na globalnu konkurentnost Europske unije, koji zajedno s komplementarnim Obzorom Europa i Inovacijskim fondom ima omotnicu od oko 450 milijardi eura. Brnjac je, kao izvjestiteljica EPP-a u odboru TRAN, zadužena za pregovore o ECF-u. U okviru ECF-a više od 26 milijardi eura namijenjeno je za čistu tranziciju i dekarbonizaciju europske industrije, oko 51,5 milijardi eura za digitalno vodstvo te više od 125 milijardi eura za otpornost, sigurnost, obranu i svemir.

Brnjac je naglasila kako Europa mora snažnije ulagati u multimodalne prometne sustave koji povezuju luke, regije i tržišta, uz paralelno jačanje energetske sigurnosti i digitalne povezanosti, jer se sigurnost, povezanost i konkurentnost više ne mogu promatrati odvojeno.

Foto: Nikolina Brnjac

Imajući u vidu potencijalne dobrobiti novog Jadransko-jonskog TEN-T koridora, koji bi povezao Trst, Kopar, Rijeku, Split, Ploče, Bar, Drač i Igoumenitsu te dodatno ojačao veze sa središnjom Europom i Egejskim prostorom, Brnjac je već započela komunikaciju s Europskom komisijom vezano uz korake za njegovo uspostavljanje.

Poseban naglasak stavljen je na razvoj Jadransko-jonskog koridora kao dijela osnovne TEN-T željezničke mreže, koji doprinosi održivijem prometu, diversifikaciji prometnih pravaca i jačanju socioekonomske kohezije.

Za Hrvatsku, ovaj koridor ima posebnu razvojnu i geostratešku važnost, osobito za luke Rijeka, Split, Zadar i Šibenik te regije Istre, Primorsko-goranske županije i Dalmacije, kroz jačanje konkurentnosti i gospodarskih potencijala.

Zaključno, Brnjac je istaknula kako Hrvatska može postati ključno logističko i prometno čvorište za distribuciju robe s globalnih tržišta prema srednjoj Europi.

Pored, sudjelovanja na Poslovnom forumu, Brnjac je sudjelovala i kao dio izaslanstva predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića na sastanku na vrhu šefova država i vlada Inicijative triju mora.

