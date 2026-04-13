Kad nije u štiklama bira tenisice, obožava kelj varivo i faširance: 'Korektor je moj saveznik'

U uvijek užurbanom ritmu između Bruxellesa, Zagreba i brojnih obaveza, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu i bivša ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac (47) ostavlja dojam žene koja uspješno balansira profesionalno i privatno – uvijek s dozom elegancije i prirodne samouvjerenosti.

Najčešće je vidimo u klasičnim, profinjenim kombinacijama, s nenametljivim make-upom i urednom frizurom. Upravo onako kako i sama opisuje svoj stil - jednostavno, promišljeno i funkcionalno.

U razgovoru na Net.hr otkrila je kako izgleda njezina svakodnevna rutina, koliko joj je važan izgled u javnom prostoru, ali i što joj pomaže da ostane prizemljena unatoč zahtjevnoj karijeri.

'Nemam savršenu rutinu'

Iako bi, kaže, voljela imati savršeno razrađenu beauty rutinu, stvarnost joj to često ne dopušta.

“Ipak, bez obzira gdje sam, uvijek odvojim par minuta za čišćenje i njegu kože – to mi je mali znak da je dan počeo ili završio kako treba”, govori nam.

Make-up joj, ističe, nije prioritet, već praktičan saveznik u dinamičnom danu. “Pomaže da izgledam svježe kad tempo ne usporava”, objašnjava.

Kad treba brzo izaći iz kuće, ima jasnu formulu.

“Korektor je moj saveznik – izbriše tragove umora bolje nego bilo što drugo. Uz to maskara, rumenilo i mogu krenuti.” dodaje.

Frizura bez komplikacija

Kad je riječ o kosi drži se jednostavnosti.

“Frizure koja ne traži previše intervencija”, kaže, dodajući da ima dva omiljena zagrebačka salona V Hair salon i salon Jagoda kojima se uvijek rado vraća.

'Hodanje mi je često najbolji trening'

Zbog čestih putovanja i obaveza teško održava kontinuitet vježbanja, ali se trudi ostati aktivna.

“Voljela bih reći da imam rutinu, ali istina je bliže realnosti mnogih žena – pokušavam uhvatiti kontinuitet između putovanja i obaveza. Hodanje mi je često najbolji trening.” ističe.

A kad treba napuniti baterije, okreće se jednostavnim stvarima.

"Ostanak kod kuće bez ikakvog rasporeda, druženje s najmilijima, kuhanje, osjećaj da ništa ne moram... To mi je pravi luksuz.” naglašava.

Brzo spremanje i moda bez stresa

Za razliku od mnogih, ne voli komplicirati kada je riječ o spremanju za važne događaje.

“Kad znam što želim, spremna sam vrlo brzo”, kaže te dodaje da joj je odjeća važna, ali ne i opterećujuća.

“Važno mi je da se osjećam ugodno u onome što nosim, ali ne analiziram previše. Kad donosite puno poslovnih odluka tijekom dana, odjeća ne bi trebala biti jedna od iscrpljujućih.” objašnjava.

Na pitanje o pritisku savršenog izgleda u javnom prostoru odgovara jasno.

"Očekivanja postoje, ali u mom poslu izgled nije nešto što bi trebala biti tema. Osobno, ne osjećam potrebu da odgovaram idealu" ističe.

Odjeća ne smije biti glasnija od poruke

Za televizijska gostovanja i nastupe u Europskom parlamentu vodi se jednostavnim pravilom.

“Biram ono što neće ‘pričati glasnije’ od mene. Ako publika pamti poruku, onda sam napravila dobar izbor.” smatra.

Na putovanjima se oslanja na osnovne, ali kvalitetne proizvode.

“Dobra krema, balzam za usne i nešto što će vratiti svježinu licu nakon dugog dana", ne komplicira u užurbanim danima, a na pitanje u kojoj mjeri se oslanja na profesionalne vizažiste, a koliko se sama šminka za javne nastupe odgovara:

"Najčešće se oslanjam na sebe. S godinama naučite što vam najbolje stoji i to je zapravo najveća prednost" dodajući da danas bira “manje, ali kvalitetnije” proizvode.

Klasika s pomakom i ljubav prema domaćim dizajnerima

Kupovinu garderobe opisuje kao promišljen proces.

“Nemam vremena za lutanje po trgovinama, ali volim pronaći komad koji ću nositi godinama", kratko i jasno odgovara, a posebno ističe ljubav prema domaćim dizajnerima poput Krie Design i Delight Ivana Friščića.

“Volim klasiku s pomakom u kroju. Odijela su najviše zastupljena u mom ormaru, a privatno volim opuštenije kombinacije – traper, udobne veste, šilterice, tenisice.” dodaje.

A modni “porok”?

“Tenisice, jer kad ne moram nositi cipele na petu, uvijek sam u tenisicama", ističe te dodaje kako ne komplicira ni s nakitom te ga bira diskretno i s mjerom.

Kuhanje kao bijeg od stresa

U svakodnevici nastoji održati ravnotežu i u prehrani.

“Trudim se jesti sve umjereno, puno juha i variva. Kelj varivo i faširanci su mi najdraži.” naglašava te dodaje kako kuhanje za nju nije obaveza, već užitak.

“To je jedan od rijetkih trenutaka kad usporim. Okupljanje obitelji oko stola.” kaže, te ističe da 'ne' nikako ne može reći maminoj kuhinji.

“To je nešto čemu se uvijek veselim", ističe.

Jutarnja realnost i prihvaćanje promjena

Na pitanje o idelanom doručku kaže da je svjesna da bi on trebao uključivati voće, granolu i jogurt, ali da je stvarnost često drugačija.

“Realnost je često kava i brz tempo.” dodaje.

Kad je riječ o liniji i promjenama u težini - ima zdrav pristup.

“Promjene su normalne i dio života. Nije to ništa drastično. Naučila sam ih prihvatiti bez drame i fokusirati se na energiju – to mi je bitnije.” zaključuje u razgovoru za Net.hr hrvatska europarlamentarka.

