Šušnjar o megaprojektima, ali ne i rokovima: 'Hrvatska je svoje već obavila'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u Dubrovniku je za RTL Danas komentirao dva strateška projekta koja izazivaju veliku pažnju javnosti - najavljeno ulaganje od čak 50 milijardi eura u podatkovni centar u Topuskom te dugo očekivanu Južnu interkonekciju.

Dok za jedan projekt Hrvatska strpljivo čeka prvi potez investitora, za drugi je, ističe ministar, već obavila sav svoj posao.

Vijest o potencijalnoj investiciji od 50 milijardi eura u AI podatkovni centar mnogi su dočekali s nevjericom, no ministar Šušnjar na to gleda pragmatično.

"Velike sve stvari se dočekuju s nevjericom", izjavio je, dodavši kako on ne vidi razlog da investitori uvjeravaju njega. "Oni su sebe trebali uvjeriti prije svega da poduzmu takvu investiciju."

Ministarstvo gospodarstva dosad nije imalo formalni institucionalni kontakt s investitorima. Svi razgovori vodili su se na razini lokalne i regionalne samouprave, s Gradom i županijom. Šušnjar je potvrdio da će se Ministarstvo uključiti ukoliko bude potrebe, jer Vlada pozdravlja svaku, a naročito ovako veliku stranu investiciju koja Hrvatsku pozicionira kao poželjno odredište.

Tko će sagraditi infrastukturu?

Ono što je najviše iznenadilo jest činjenica da država zasad nema nikakvih obveza ulaganja. Na novinarsko pitanje o potrebi izgradnje nove energetske infrastrukture, poput dalekovoda i trafostanica, ministar je otkrio da takvi zahtjevi prema državnim tvrtkama uopće nisu stigli.

"Oni su to do sada, što smo imali razgovore, predstavili da će oni učiniti te investicije za opskrbu tog projekta u smislu energetike, u smislu prijenosnog i distribucijskog sustava. Zasad nismo imali nikakve formalne zahtjeve s njihove strane, osim za podršku", pojasnio je Šušnjar.

Vlada je, kaže, spremna pružiti svu potrebnu podršku kako bi se realizirala i ova i sve druge investicije.

Južna interkonekcija: Hrvatska obavila zadaću, čeka se BiH

Istoga dana potpisan je i sporazum vezan uz Južnu interkonekciju, no ministar je odmah pojasnio kako to ne znači početak polaganja cijevi. Riječ je, naime, o sporazumu kojim se strane obvezuju na potpisivanje budućeg sporazuma.

Hrvatska je, naglasio je Šušnjar, svoju ozbiljnost odavno pokazala i u pripremama je daleko odmakla od bosanskohercegovačke strane.

"Mi imamo sve potrebne dokumente za izvođenje tog projekta. Mi smo puno dalje otišli nego BiH strana koja treba dobiti taj plin", rekao je ministar. Dodao je da Hrvatska već ima građevinsku dozvolu za dionicu plinovoda do Ploča te lokacijsku dozvolu do Dubrovnika.

Vlada i premijer, ističe, prije svega štite interese Republike Hrvatske, zbog čega se inzistira na komercijalnoj održivosti projekta. Cilj je Bosni i Hercegovini omogućiti diverzifikaciju opskrbe i pristup LNG terminalu na Krku, no preduvjet za početak gradnje je da susjedna država zakupi minimalne količine plina i provede test tržišta.

Na pitanje o rokovima u kojima bi se to moglo dogoditi, ministar nije dao konkretan odgovor, ponovivši kako je Hrvatska svoju zadaću već obavila.

"Mi Republici Bosni i Hercegovini ne prodajemo plin. Mi stavljamo na dispoziciju naše transportne kapacitete, to jest investicije", zaključio je Šušnjar, aludirajući da je sada potez na susjedima.