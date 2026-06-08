Omiljena braća iz 'Divljih pčela' nižu uspjehe: Jedan se oženio, drugi najavio novu ulogu

Glumci Marin Klišmanić (30) i Ivan Barišić (27), koje gledatelji serije Divlje pčele prate kao braću Marka i Nikolu Vukasa, sve više privlače pozornost i izvan malih ekrana. Dok se danas u Vrilu bliži rasplet prve sezone, obojica imaju razloga za slavlje i u privatnom, odnosno poslovnom životu.

Na društvenim mrežama nedavno je osvanula njihova zajednička crno-bijela fotografija, na kojoj poziraju u elegantnim izdanjima. Fotografija je brzo privukla pažnju obožavatelja serije, koji su ih zavoljeli kao dio obitelji Vukas, piše RTL.hr.

Foto: Instagram

Marin Klišmanić, koji utjelovljuje Marka Vukasa, nedavno je napravio veliki životni korak i oženio svoju dugogodišnju partnericu, vizažisticu Katarinu Baković (38). Njihovo vjenčanje izazvalo je brojne reakcije, a njihova ljubavna priča mnogima je poslužila kao primjer međusobne podrške i povezanosti. Kako navodi RTL.hr, nakon svih izazova kroz koje su zajedno prošli, vjenčanje je za par označilo početak novog životnog poglavlja.

S druge strane, Ivana Barišića nakon završetka aktualne sezone čekaju novi profesionalni izazovi. Glumac, kojeg publika poznaje kao Nikolu Vukasa, najavio je novu televizijsku ulogu kojom nastavlja graditi svoju karijeru. U Divljim pčelama gledatelje je osvojio likom šarmantnog, ali emotivno složenog Nikole, zbog čega mnogi s interesom prate njegove sljedeće projekte.

Foto: Rtl

Klišmanić i Barišić pripadaju mlađoj generaciji glumaca koja je obilježila prvu sezonu serije. Njihovi likovi bili su važan dio obiteljskih, ljubavnih i životnih priča koje su držale pažnju publike tijekom proteklih mjeseci. A sudeći prema novim životnim i poslovnim poglavljima, o ovoj dvojici glumaca još će se puno govoriti.