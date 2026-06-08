Omiljena braća iz 'Divljih pčela' nižu uspjehe: Jedan se oženio, drugi najavio novu ulogu
Dok se bliži finale Divljih pčela, Marin Klišmanić i Ivan Barišić imaju razloga za slavlje i izvan serije
Glumci Marin Klišmanić (30) i Ivan Barišić (27), koje gledatelji serije Divlje pčele prate kao braću Marka i Nikolu Vukasa, sve više privlače pozornost i izvan malih ekrana. Dok se danas u Vrilu bliži rasplet prve sezone, obojica imaju razloga za slavlje i u privatnom, odnosno poslovnom životu.
Na društvenim mrežama nedavno je osvanula njihova zajednička crno-bijela fotografija, na kojoj poziraju u elegantnim izdanjima. Fotografija je brzo privukla pažnju obožavatelja serije, koji su ih zavoljeli kao dio obitelji Vukas, piše RTL.hr.
Marin Klišmanić, koji utjelovljuje Marka Vukasa, nedavno je napravio veliki životni korak i oženio svoju dugogodišnju partnericu, vizažisticu Katarinu Baković (38). Njihovo vjenčanje izazvalo je brojne reakcije, a njihova ljubavna priča mnogima je poslužila kao primjer međusobne podrške i povezanosti. Kako navodi RTL.hr, nakon svih izazova kroz koje su zajedno prošli, vjenčanje je za par označilo početak novog životnog poglavlja.
S druge strane, Ivana Barišića nakon završetka aktualne sezone čekaju novi profesionalni izazovi. Glumac, kojeg publika poznaje kao Nikolu Vukasa, najavio je novu televizijsku ulogu kojom nastavlja graditi svoju karijeru. U Divljim pčelama gledatelje je osvojio likom šarmantnog, ali emotivno složenog Nikole, zbog čega mnogi s interesom prate njegove sljedeće projekte.
Klišmanić i Barišić pripadaju mlađoj generaciji glumaca koja je obilježila prvu sezonu serije. Njihovi likovi bili su važan dio obiteljskih, ljubavnih i životnih priča koje su držale pažnju publike tijekom proteklih mjeseci. A sudeći prema novim životnim i poslovnim poglavljima, o ovoj dvojici glumaca još će se puno govoriti.