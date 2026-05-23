‘Marko’ iz Divljih pčela uplovio u bračnu luku: Oženio se Marin Klišmanić
Glumac Marin Klišmanić izgovorio je sudbonosno 'da', a lijepe trenutke s vjenčanja podijelili su i njegovi kolege iz serije 'Divlje pčele'
Glumac Marin Klišmanić, kojeg gledatelji RTL-a gledaju kao Marka Vukasa u seriji Divlje pčele, uplovio je u bračnu luku. Izgovorio je sudbonosno “da” svojoj dugogodišnjoj partnerici, vizažistici Katarini Baković.
Sretnu vijest otkrio je njegov kolega iz serije Davor Pavić, koji u “Divljim pčelama” utjelovljuje Milana Čavku. Na društvenim mrežama podijelio je dirljivu snimku mladenaca kako nakon ceremonije ispred crkve plešu uz pjesmu “Da nije ljubavi, ne bi svita bilo”.
Emotivno slavlje okupilo je obitelj, prijatelje, ali i brojne kolege iz serije, koji nisu skrivali oduševljenje i sreću zbog mladog para.
Fanovi popularne RTL-ove serije odmah su zatrpali objave čestitkama i lijepim željama, a privatni trenutci omiljenih glumaca izvan seta ponovno su izazvali veliko zanimanje publike koja ih vjerno prati iz epizode u epizodu.