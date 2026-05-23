ČESTITKE MLADENCIMA /

‘Marko’ iz Divljih pčela uplovio u bračnu luku: Oženio se Marin Klišmanić

Foto: RTL

Glumac Marin Klišmanić izgovorio je sudbonosno 'da', a lijepe trenutke s vjenčanja podijelili su i njegovi kolege iz serije 'Divlje pčele'

23.5.2026.
Glumac Marin Klišmanić, kojeg gledatelji RTL-a gledaju kao Marka Vukasa u seriji Divlje pčele, uplovio je u bračnu luku. Izgovorio je sudbonosno “da” svojoj dugogodišnjoj partnerici, vizažistici Katarini Baković.

Sretnu vijest otkrio je njegov kolega iz serije Davor Pavić, koji u “Divljim pčelama” utjelovljuje Milana Čavku. Na društvenim mrežama podijelio je dirljivu snimku mladenaca kako nakon ceremonije ispred crkve plešu uz pjesmu “Da nije ljubavi, ne bi svita bilo”.

Foto: davorpavic_ instagram
Foto: davorpavic_ instagram

Emotivno slavlje okupilo je obitelj, prijatelje, ali i brojne kolege iz serije, koji nisu skrivali oduševljenje i sreću zbog mladog para.

Foto: @davorpavic_ instagram

Fanovi popularne RTL-ove serije odmah su zatrpali objave čestitkama i lijepim željama, a privatni trenutci omiljenih glumaca izvan seta ponovno su izazvali veliko zanimanje publike koja ih vjerno prati iz epizode u epizodu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
