pravi šok

Horor u Švicarskoj: Provalnici upali u dom četverostrukog F1 prvaka, ozlijeđen u napadu!

Foto: MARC DE MATTIA/AFP/Profimedia

23.5.2026.
16:44
Sportski.net
Četverostruki svjetski prvak Formule 1, Alain Prost, ozlijeđen je tijekom provale u njegov dom u Švicarskoj. Prema pisanju švicarskih i talijanskih medija, skupina provalnika upala je u obiteljsku kuću te uz prijetnje vatrenim oružjem prisilila članove obitelji na suradnju.

Incident se dogodio u utorak ujutro, a informacije o napadu objavio je švicarski Blick, dok ih je prenijela i talijanska Gazzetta dello Sport. Navodi se kako je 71-godišnji Francuz tijekom napada zadobio ozljedu glave, no srećom nije riječ o težim ozljedama.

Prema dostupnim informacijama, pljačkaši su pod prijetnjom oružjem natjerali Prostova sina da otvori sef, što je on na kraju i učinio. Nakon krađe počinitelji su pobjegli s mjesta događaja, a švicarski mediji navode kako postoji mogućnost da su napustili zemlju i otišli prema Francuskoj.

Policija nije službeno otkrila identitet žrtve, no potvrdila je kako je nekoliko maskiranih osoba provalilo u kuću, prijetilo ukućanima i ozlijedilo jednog člana obitelji. Također su naveli da su počinitelji nakon otvaranja sefa pobjegli s ukradenim predmetima, dok se točna procjena štete još utvrđuje.

Iako iznos ukradenog novca i vrijednih predmeta zasad nije poznat, talijanski i švicarski mediji nagađaju kako je riječ o vrlo velikoj svoti. Prost je, naime, zaštitno lice luksuznog brenda satova Richard Mille, čiji proizvodi dosežu iznimno visoke cijene na tržištu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
