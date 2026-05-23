Velika nagrada Kanade iz minute u minutu: Sprint utrka kreće od 18 sati

Formula 1 preselila se preko Atlantika za petu postaju sezone 2026. – Veliku nagradu Kanade. Nakon uzbudljivih utrka u Kini i Miamiju, prvenstvo je stiglo u Montreal, na stazu duboko ukorijenjenu u povijest ovog sporta. Ovogodišnje izdanje donosi i jednu veliku novost, po prvi put Circuit Gilles-Villeneuve domaćin je sprint formata, što jamči tri dana neprekidne akcije te momčadi i vozače stavlja pred potpuno nove izazove. Riječ je o trenutku koji će zasigurno ostati upisan u povijest Velike nagrade Kanade. Najzanimljivije trenutke prvog dana pogledajte OVDJE.

Jedinstveni izazov otoka Notre Dame

Velika nagrada Kanade već godinama slovi za jednu od najomiljenijih utrka u kalendaru Formule 1. Spoj strastvenih navijača, nepredvidivih utrka i zahtjevne staze redovito donosi dramu gotovo u svakom zavoju. Tijekom trkaćeg vikenda desetci tisuća navijača preplavljuju Montreal i stvaraju jednu od najboljih atmosfera u cijeloj sezoni.

Velike tribine koje okružuju početni kompleks zavoja i legendarnu ukosnicu, kao i sama lokacija na umjetnom otoku Notre Dame usred rijeke Saint Lawrence, daju stazi Gilles-Villeneuve poseban karakter kakav nema nijedna druga lokacija u Formuli 1.

Uvođenje sprint vikenda u Montrealu, jednom od ukupno šest takvih vikenda u sezoni 2026., u potpunosti je promijenilo dinamiku natjecanja. Momčadi sada imaju znatno manje vremena za prilagodbu bolida, a svaka pogreška može imati velike posljedice već od prvog izlaska na stazu.

Presjek kvalifikacija za sprint utrku

Kvalifikacije za sprint utrku obilježili su brojni preokreti, incidenti i neizvjesne sesije kroz Q1, Q2 i Q3.

U prvoj kvalifikacijskoj sesiji istaknula se crvena zastava nakon izlijetanja Fernanda Alonsa, što je dodatno zakompliciralo završnicu i dijelu vozača onemogućilo popravak vremena. Iz kvalifikacija su tada ispali Lawson, Albon, Bottas, Gasly, Stroll i Pérez. Lewis Hamilton postavio je najbrže vrijeme ispod granice od 1:14, dok su vrlo konkurentni bili i Norris, Piastri te Verstappen.

Drugi dio kvalifikacija donio je nove promjene u poretku. Carlos Sainz prošao je dalje kao posljednji, ispred Hülkenberga, dok su eliminirani Bearman, Ocon, Colapinto, Bortoleto, Alonso i Hülkenberg. Verstappen je završio tek na devetom mjestu, Hamilton se smjestio između dva Mercedesa, a McLaren je ponovno pokazao vrlo dobru formu. Norris je nakratko držao vrh poretka, no Mercedes je još jednom demonstrirao svoju brzinu zahvaljujući Russellu i Antonelliju.

U završnoj Q3 sesiji Mercedes je potvrdio dominaciju. George Russell i Kimi Antonelli zauzeli su prve dvije pozicije, ispred vozača McLarena Norrisa i Piastrija. Slijedili su Ferrari s Hamiltonom i Leclercom te Red Bull s Verstappenom i Hadjarom. Hamilton je odradio vrlo dobar krug, ali nije uspio ugroziti Russellovo vrijeme, dok je Leclerc ostao ispod očekivanja i djelovao sporije od momčadskog kolege.

Presjek treninga

Trening u Kanadi bio je iznimno dinamičan te obilježen brojnim prekidima, incidentima i promjenama poretka, a sprint format dodatno je povećao pritisak na momčadi zbog ograničenog vremena za prilagodbu.

Oscar Piastri otvorio je trening brzim krugom, dok su se na vrhu izmjenjivali Antonelli, Russell i Verstappen. Mercedes, McLaren i Ferrari tijekom cijele su sesije vodili borbu za vodeće pozicije, a Antonelli je u nekoliko navrata postavljao najbrža vremena.

Na stazi nije nedostajalo ni pogrešaka. Norris, Verstappen, Hamilton i Gasly imali su kraće izlete izvan staze, no bez ozbiljnijih posljedica. Russell je nekoliko puta bio vrlo blizu zida, ali je uspio izbjeći kontakt.

Posebnu pozornost privukao je Lewis Hamilton koji je na soft gumama pokušavao napasti vrh poretka, dok je Antonelli na istoj komponenti bio osjetno brži od svog momčadskog kolege Russella. Leclerc se također probio među najbrže, ali nije uspio preuzeti vodeću poziciju.

Sesiju su obilježili i tehnički problemi te prekidi. Franco Colapinto imao je poteškoće s papučicom gasa, Liam Lawson ostao je zaustavljen na stazi, a Alexander Albon doživio je težak incident zbog kojeg je trening prekinut crvenom zastavom. Kasnije se pojavila i sumnja na kontakt sa životinjom na stazi.

FIA je tijekom treninga u nekoliko navrata mijenjala režim na stazi, uključujući crvene i žute zastave te zatvaranje izlaza iz boksa, što je dodatno usporilo ritam sesije. Zbog brojnih prekida trening je na kraju i produžen.

U završnici su vozači ponovno izlazili na stazu u potrazi za boljim vremenima, no Antonelli, Russell, Hamilton, Leclerc, Verstappen i Norris uglavnom su ostali na ranije postavljenim rezultatima bez značajnijih poboljšanja.

Današnji raspored

Subota, 23. svibnja

18:00 – sprint utrka

22:00 – kvalifikacije za glavnu utrku