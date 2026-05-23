FIA udarila nakon kaosa u Kanadi: Skupa kazna zbog incidenta koji je prekinuo trening

Trening za Veliku nagradu Kanade bio je pod pojačanim nadzorom FIA-e zbog niza incidenata koji su obilježili sesiju, a na kraju je donesena i službena odluka o kazni.

Incident se dogodio kada je bolid Racing Bulls momčadi, kojim je upravljao Liam Lawson, stao na stazi zbog hidrauličkog kvara nedugo nakon početka treninga. Zbog kvara bolid nije bilo moguće ukloniti sa staze, što je dovelo do izlaska crvene zastave i prekida sesije.

Situaciju je dodatno zakomplicirala činjenica da sustav za odvajanje spojke (CDS), koji bi trebao omogućiti pomicanje bolida i u slučaju kvara, nije ispravno funkcionirao. Zbog toga su redari imali otežan posao na stazi Circuit Gilles-Villeneuve, koja ionako nije prilagođena brzim intervencijama.

FIA je nakon istrage utvrdila kršenje članka C9.3 tehničkog pravilnika te je momčad Racing Bulls kažnjena s 30.000 eura, od čega je 20.000 eura uvjetno odgođeno na 12 mjeseci.

U obrazloženju je naglašeno da je neispravnost sustava izravno utjecala na prekid sesije te da je, u slučaju njegovog pravilnog rada, situacija mogla biti riješena bez crvene zastave. FIA je također podsjetila da je momčad ranije bila upozorena na dizajn tog sustava.