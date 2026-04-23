SLUŽBENO /

FIA donijela promjenu za Veliku nagradu Miamija

FIA donijela promjenu za Veliku nagradu Miamija
Foto: IPA Sport/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Trkaći vikend u Miamiju na rasporedu je od 1. do 3. svibnja

23.4.2026.
16:05
M.G.
Organizatori su potvrdili promjenu u rasporedu trkaćeg vikenda na Velikoj nagradi Miamija, koja je u samo nekoliko godina postala jedan od najatraktivnijih događaja u kalendaru Formule 1.

Produljen prvi slobodni trening

Uoči trkaćeg vikenda koji će se održati od 1. do 3. svibnja, organizatori su objavili kako će prvi slobodni trening (FP1) biti produljen na 90 minuta. Odluka je donesena nakon konzultacija s timovima, a kao razlozi navode se tehničke prilagodbe i činjenica da sprint format inače smanjuje vrijeme za pripremu bolida.

Raspored VN Miamija po hrvatskom vremenu

Petak, 1. svibnja

Prvi slobodni trening: 18:00 – 19:30

Sprint kvalifikacije: 22:30 – 23:14

Subota, 2. svibnja

Sprint utrka: 18:00 – 18:30

Kvalifikacije: 22:00 – 23:00

Nedjelja, 3. svibnja

Utrka: 22:00

