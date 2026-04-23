FIA donijela promjenu za Veliku nagradu Miamija
Trkaći vikend u Miamiju na rasporedu je od 1. do 3. svibnja
Organizatori su potvrdili promjenu u rasporedu trkaćeg vikenda na Velikoj nagradi Miamija, koja je u samo nekoliko godina postala jedan od najatraktivnijih događaja u kalendaru Formule 1.
Produljen prvi slobodni trening
Uoči trkaćeg vikenda koji će se održati od 1. do 3. svibnja, organizatori su objavili kako će prvi slobodni trening (FP1) biti produljen na 90 minuta. Odluka je donesena nakon konzultacija s timovima, a kao razlozi navode se tehničke prilagodbe i činjenica da sprint format inače smanjuje vrijeme za pripremu bolida.
Raspored VN Miamija po hrvatskom vremenu
Petak, 1. svibnja
Prvi slobodni trening: 18:00 – 19:30
Sprint kvalifikacije: 22:30 – 23:14
Subota, 2. svibnja
Sprint utrka: 18:00 – 18:30
Kvalifikacije: 22:00 – 23:00
Nedjelja, 3. svibnja
Utrka: 22:00
