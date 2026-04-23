BOMBA /

Trese se svijet Formule 1: Max Verstappen odlazi iz Red Bulla?

Trese se svijet Formule 1: Max Verstappen odlazi iz Red Bulla?
×
Foto: WILLIAM WEST/AFP/Profimedia

Verstappen sprema radikalan potez

23.4.2026.
15:11
M.G.
WILLIAM WEST/AFP/Profimedia
Max Verstappen, jedan od najboljih vozača u povijesti Formule 1 će uskoro napustiti Red Bull, objavio je bivši vozač Giedo van der Garde u svojoj kolumni za Formule 1 Magazine.

Već se zna da će 2028. inženjer Gianpiero Lambiase napustiti Red Bull i otići u McLaren, a Van der Garde smatra da će još prije njega Verstappen 'podići sidro'.

"Stavljam svoj novac na Maxa. Red Bull nema stvari pod kontrolom, a Max želi bolid s kojim može pobjeđivati i osvajati titule. To je tako jednostavno. Također mislim da će Max napraviti sljedeći korak nakon ove sezone", napisao je Van der Garde.

Ova njegova tvrdnja dolazi u trenutku kada Red Bull proživljava teške trenutke, nakon promjena pravila nisu tako jaki kao prije, a navodno je Verstappen jako nezadovoljni.

Čak se prije nekoliko tjedana pojavila tvrdnja da Max razmišlja i o prekidu karijere nakon ove sezone. Što god odlučio, sve upućuje na to da ga nećemo gledati u bolidu Red Bulla sljedeće godine.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
