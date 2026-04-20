Vozači su dobili što su tražili! Potvrđene velike promjene u Formuli 1 uoči Miamija

FIA je na sastanku u ponedjeljak potvrdila velike promjene na bolidima i u pravilima Formule 1 koje odmah stupaju na snagu, manje od dva tjedna uoči nove utrke, Velike nagrade Miamija.

Vozači nisu bili zadovoljni utrkivanjem ove sezone s novim pogonskim jedincima koje su se pedeset posto ovisne o bateriji pa su vozači više čuvari energije nego vozači. Sada je FIA odlučila udovoljiti vozačima i stvari su ponešto izmijenjene.

Kako bi se to ispravilo, maksimalno dopušteno prikupljanje energije po krugu smanjeno je s osam na sedam megadžula. Time se smanjuje potreba za pretjeranim prikupljanjem i potiče se konstantnija vožnja punim gasom. Istovremeno, snaga takozvanog "super clippinga" - procesa prikupljanja energije dok je papučica gasa i dalje pritisnuta do kraja - povećana je s 250 kW na maksimalnih 350 kW. To će skratiti vrijeme potrebno za regeneraciju baterije i vozačima olakšati upravljanje energijom, a primjenjivat će se i u utrci.

Promjene i zbog sigurnosti

Teška nesreća Olivera Bearmana na Velikoj nagradi Japana, uzrokovana ogromnom razlikom u brzini između dva bolida, upalila je alarme i stavila sigurnost u središte rasprava. Kako bi se spriječili slični incidenti, uvedena su nova ograničenja koja ciljaju na smanjenje opasnih razlika u brzini, ali bez žrtvovanja prilika za pretjecanje.

Maksimalna snaga dostupna putem "boost" sustava u utrci sada je ograničena na dodatnih 150 kW. Uz to, isporuka snage iz MGU-K sustava ostaje na maksimalnih 350 kW u ključnim zonama ubrzanja (od izlaska iz zavoja do točke kočenja), ali će biti ograničena na 250 kW na ostatku staze. Ovim mjerama osigurava se da će se puna snaga koristiti samo na dijelovima staze ključnim za pretjecanje, poput dugih ravnica.

U Miamiju će se testirati i novi sustav za detekciju sporih startova. Ako sustav prepozna bolid s abnormalno slabim ubrzanjem nakon otpuštanja kvačila, automatski će se aktivirati MGU-K kako bi se osigurala minimalna brzina i smanjio rizik od naleta drugih vozača. Takav bolid bit će označen trepćućim svjetlima kao upozorenje ostalima.

Donesene su i promjene za kišne uvjete. Temperatura grijača za intermediate gume je povišena kako bi se poboljšalo prianjanje, dok je maksimalna isporuka snage iz ERS sustava smanjena radi lakše kontrole bolida u uvjetima slabog prianjanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Počelo je Britansko prvenstvo u utrkama, pazite sad, kosilica