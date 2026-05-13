Njemačka predstavnica na Eurosongu završila na meti hejtera: 'Malo manje žderanja ne bi bilo loše'
Dok su brojni gledatelji hvalili energiju i scenski nastup Sarah Engels, na društvenim mrežama počela se razvijati i druga strana priče
Prva polufinalna večer Eurosonga donijela je niz zapaženih nastupa, a među onima koji su privukli veliku pažnju našla se i njemačka predstavnica Sarah Engels.
Pjevačica je publici predstavila pjesmu „Fire”, no njezin nastup ubrzo je zasjenila lavina neprimjerenih komentara na društvenim mrežama.
Budući da je Njemačka dio takozvane skupine „Big 5”, zemlje koje imaju izravan plasman u veliko finale, Sarah se nije morala boriti za prolazak kroz polufinale. Ipak, tijekom prve eurovizijske večeri predstavila je svoju pjesmu izvan natjecateljskog dijela programa i pritom izazvala snažne reakcije publike.
Energijom i glasom osvojila publiku
Njezin nastup je bio energičan i vizualno upečatljiv performans. Snažan vokal i dinamična izvedba naišli su na odlične reakcije publike u dvorani, a nastup se ubrzo našao među najgledanijima na YouTubeu nakon prve polufinalne večeri.
Dok su brojni gledatelji hvalili njezinu energiju i scenski nastup, na društvenim mrežama počela se razvijati i druga strana priče.
Meta hejterskih komentara zbog izgleda
Nedugo nakon početka nastupa, dio korisnika društvenih mreža fokus je prebacio s glazbe na izgled pjevačice. Umjesto komentara o pjesmi i izvedbi, pojedinci su počeli objavljivati uvredljive poruke na račun njezine figure i odjevne kombinacije.
Posebnu pažnju izazvao je jedan komentar na platformi X, u kojem je korisnik bez zadrške napisao da je pjevačica „predebela za haljinu”. U istoj objavi uslijedila je još jedna uvreda: „Malo manje žderanja ne bi bilo loše”.
Iako se Eurosong godinama predstavlja kao prostor različitosti, prihvaćanja i tolerancije, ovakve reakcije ponovno su otvorile pitanje granica internetske komunikacije i anonimnih uvreda.
