BAŠ RUŽNO /

Njemačka predstavnica na Eurosongu završila na meti hejtera: 'Malo manje žderanja ne bi bilo loše'

Njemačka predstavnica na Eurosongu završila na meti hejtera: 'Malo manje žderanja ne bi bilo loše'
Foto: photonews.at/Georges Schneider/imago stock&people/Profimedia

13.5.2026.
14:31
Hot.hr
Prva polufinalna večer Eurosonga donijela je niz zapaženih nastupa, a među onima koji su privukli veliku pažnju našla se i njemačka predstavnica Sarah Engels. 

Pjevačica je publici predstavila pjesmu „Fire”, no njezin nastup ubrzo je zasjenila lavina neprimjerenih komentara na društvenim mrežama.

Foto: photonews.at/Georges Schneider/imago stock&people/Profimedia

Budući da je Njemačka dio takozvane skupine „Big 5”, zemlje koje imaju izravan plasman u veliko finale, Sarah se nije morala boriti za prolazak kroz polufinale. Ipak, tijekom prve eurovizijske večeri predstavila je svoju pjesmu izvan natjecateljskog dijela programa i pritom izazvala snažne reakcije publike.

Energijom i glasom osvojila publiku

Njezin nastup je bio energičan i vizualno upečatljiv performans. Snažan vokal i dinamična izvedba naišli su na odlične reakcije publike u dvorani, a nastup se ubrzo našao među najgledanijima na YouTubeu nakon prve polufinalne večeri.

Foto: Heikki Saukkomaa/Sipa Press/Profimedia

Dok su brojni gledatelji hvalili njezinu energiju i scenski nastup, na društvenim mrežama počela se razvijati i druga strana priče.

Meta hejterskih komentara zbog izgleda

Nedugo nakon početka nastupa, dio korisnika društvenih mreža fokus je prebacio s glazbe na izgled pjevačice. Umjesto komentara o pjesmi i izvedbi, pojedinci su počeli objavljivati uvredljive poruke na račun njezine figure i odjevne kombinacije.

Posebnu pažnju izazvao je jedan komentar na platformi X, u kojem je korisnik bez zadrške napisao da je pjevačica „predebela za haljinu”. U istoj objavi uslijedila je još jedna uvreda: „Malo manje žderanja ne bi bilo loše”.

Iako se Eurosong godinama predstavlja kao prostor različitosti, prihvaćanja i tolerancije, ovakve reakcije ponovno su otvorile pitanje granica internetske komunikacije i anonimnih uvreda.

