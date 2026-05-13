Jedni vide Sansu Stark, drugi 'mračnu magiju': Nastup Lelekica izazvao lavinu reakcija

Hrvatska je izborila mjesto u velikom finalu 70. izdanja Eurosonga. Grupa Lelek, koja je u prvoj polufinalnoj večeri nastupila s pjesmom “Andromeda”, osigurala je prolazak među najbolje, a njihov scenski nastup odmah je izazvao brojne reakcije gledatelja širom Europe.

Foto: Jens B?ttner/PIXSELL

Lelek je na eurovizijskoj pozornici predstavio pjesmu snažnog etno prizvuka, oslanjajući se ne samo na vokalnu izvedbu nego i na izrazito upečatljiv vizualni identitet. Posebnu pažnju privukla je scenografija i kostimografija inspirirana tradicijom katolkinja srednje Bosne.

O čemu pjevaju Lelekice?

Naime, pjesma “Andromeda” tematski se naslanja na povijesnu priču o ženama u Bosni i Hercegovini koje su se tijekom Osmanskog Carstva tetovirale kako bi zaštitile vlastiti identitet. Suočene s prijetnjom ropstva i prisilnog odricanja od vjere, mnoge su na svoja tijela tetovirale križeve kao trajni simbol pripadnosti, otpora i očuvanja identiteta.

Foto: Jens B?ttner/PIXSELL

Odmah nakon nastupa društvene mreže, posebno platforma X, preplavile su reakcije gledatelja iz cijele Europe. Brojni komentari bili su izrazito pozitivni, a mnogi su isticali kako je upravo vizualni dojam ono što je Hrvatsku izdvojilo među konkurencijom.

A LOCKED TOP 10 FOR CROATIA🔥 pic.twitter.com/1LZWKVFQQV — ESCXKSN🇦🇺🇫🇮🇸🇪 (@escxksn) May 11, 2026

Društvene mreže preplavljene pohvalama

„Osigurano mjesto u top 10 za Hrvatsku“, napisao je jedan korisnik, dok su drugi hvalili atmosferu i izvedbu.

„Hrvatska je jednostavno nevjerojatna – vizualno i vokalno zapanjujuća. Nadam se da će pobijediti.“

OOOHH croatia was very cinematic and stunning #eurovision #esc2026 — milla 🥀 (@millamxria) May 12, 2026

„Hrvatska je bila veoma filmska i vizualno impresivna.“

„Scenografija i izgled su nevjerojatni, toliko atmosferično.“

One of the Croatia singers is basically Sansa Stark from GOT#esc2026 #eurovision #eurovision2026 — CallMeAL (@C4llMeAL) May 12, 2026

Ipak, kao i gotovo svaki eurovizijski nastup, ni ovaj nije prošao bez podijeljenih mišljenja. Dio publike našalio se kako ih tamna estetika, kostimi i scenski nastup podsjećaju na vještice, dok su pojedini gledatelji jednu od članica grupe usporedili sa Sansom Stark, likom iz popularne serije 'Igra prijestolja'.

Bilo je i kritika: “Jesam li proklet ili hipnotiziran?”

Bilo je i kritičnih komentara. Nekima je nastup djelovao previše mračno ili spor, a pojedini korisnici društvenih mreža u šaljivom tonu tvrdili su da su ih članice grupe „hipnotizirale“ ili čak „proklele“.

„Hrvatska... Uplašen sam. Jesam li proklet? Jesam li hipnotiziran? Što god da je, ne glasam za njih“, napisao je jedan korisnik na X-u.

Croatia.



I'll level with you. I'm scared. Am I being cursed? Am I being hypnotised?



Whatever it is, I'm not voting for them.#Eurovision #Eurovision2026 #ESC2026 — 'Unhealthily Obsessed' Boomer (@Dansmeeeth) May 12, 2026

Bez obzira na podijeljene dojmove, jedno je sigurno – Lelek i “Andromeda” nisu ostavili publiku ravnodušnom, a Hrvatska je izborila mjesto u finalu.

