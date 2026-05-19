'MOŽDA U PETAK, SUBOTU...'

Trump: 'Bio sam sat vremena od odluke da opet napadnem Iran, ali mole me da se dogovorimo'

Foto: Kent NISHIMURA/AFP/Profimedia

Kazao je i da iranski čelnici mole da se postigne dogovor, ali da će, ne postigne li se, u predstojećim danima uslijediti novi američki napad

19.5.2026.
17:51
Hina
Američki predsjednik Donald Trump u utorak je rekao da će Sjedinjene Države možda morati ponovno napasti Iran i dodao da je bio samo sat vremena nadomak odluci o napadu prije nego što ga je odlučio odgoditi. 

"Tek me sat vremena danas dijelilo od toga da donesem odluku o napadu", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. Kazao je i da iranski čelnici mole da se postigne dogovor, ali da će, ne postigne li se, u predstojećim danima uslijediti novi američki napad.

"Dakle, mislim dva ili tri dana, možda petak, subota, nedjelja, tako nešto, možda početkom sljedećeg tjedna, u ograničenom vremenu jer im ne možemo dopustiti da imaju novo nuklearno oružje."

'Kuba nas zove'

Govoreći o Kubi, Trump je rekao kako vjeruje da se može postići diplomatski dogovor s vladom u Havani i da može pomoći toj zemlji bez obzira na to hoće li ondje doći do "promjene režima" ili ne.

"Mislim da se može" postići, odgovorio je Trump novinarima u Bijeloj kući na pitanje vjeruje li da se može postići diplomatski dogovor s Kubom. "Kuba nas zove. Treba im pomoć. Ali Kuba je propala nacija. Kubi treba pomoć i mi ćemo to učiniti."

Administracija je aktualnu kubansku komunističku vladu nazvala korumpiranom i nesposobnom te se zalaže za promjenu režima.

