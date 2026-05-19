FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'POSTOJI VELIKA ŠANSA' /

Novi obrat na Bliskom istoku! Trump: 'Zamolili su me da odgodim vojni napad na Iran'

Novi obrat na Bliskom istoku! Trump: 'Zamolili su me da odgodim vojni napad na Iran'
×
Foto: Andrew Leyden/Zuma/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Teheran je u ponedjeljak naznačio da je odgovorio na novi prijedlog Sjedinjenih Država o okončanju rata na Bliskom istoku

19.5.2026.
6:47
Hina
Andrew Leyden/Zuma/SplashNews.com/Splash/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da postoji "vrlo dobra šansa" da Sjedinjene Države postignu sporazum s Iranom kako bi spriječile Teheran da dođe u posjed nuklearnog oružja, nekoliko sati nakon što je izjavio da je odgodio planirani vojni napad kako bi se pregovori nastavili, prenosi Reuters.

Trump je rekao da su ga čelnici ključnih američkih saveznika na Bliskom istoku zamolili da odgodi vojni napad na Iran planiran za utorak kako bi se pregovori s Teheranom nastavili, istodobno upozorivši da je SAD i dalje spreman pokrenuti napad velikih razmjera ako se ne postigne dogovor.

"Čini se da postoji vrlo dobra šansa da nešto smisle. Ako to možemo učiniti bez da ih bombardiramo, bio bih jako sretan“, rekao je Trump novinarima. Precizirao je da je zahtjev za obustavu vojne operacije došao od čelnika Katra, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Teheran odgovorio na prijedlog

Dan ranije je rekao da Iranu vrijeme istječe te da bi im "bolje bilo da brzo djeluju, inače od njih neće ništa ostati".

Teheran je u ponedjeljak naznačio da je odgovorio na novi prijedlog Sjedinjenih Država o okončanju rata na Bliskom istoku, koji je započeo 28. veljače napadom SAD-a i Izraela na Iran. Krhko primirje na snazi ​​je od 8. travnja.

No prema posljednjim izvješćima, stavovi dviju strana ostali su vrlo udaljeni, ističe France Presse.

Prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, Washington je predstavio popis od pet točaka u kojima se, između ostalog, od Irana traži da zadrži samo jedno aktivno nuklearno postrojenje i prenese svoje zalihe visoko obogaćenog uranija u Sjedinjene Države.

IranDonald Trump
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike