Bivša Trumpova saveznica upozorila na revoluciju: 'Ako ovo učini, gotovi smo'

Pakistan je proslijedio SAD-u revidirani iranski prijedlog za okončanje sukoba na Bliskom istoku, potvrdio je pakistanski izvor kojeg citira Reuters.

Vijest dolazi u trenutku kada se čini da su mirovni pregovori zapeli. Na pitanje koliko će vremena trebati da se premosti jaz između dvaju zemalja, izvor je upozorio da "nema puno vremena".

Izvor je dodao da obje strane mijenjaju svoje ciljeve, prenosi Sky news.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei potvrdio je u ponedjeljak da se nastavljaju pregovori sa SAD-om uz posredovanje Pakistana.

Nije poznato što sve uključuje revidirani prijedlog, ali Iranci su navodno ranije tražili naknadu za ratnu štetu, prekid izraelskog rata protiv Libanona i američke blokade iranskih luka, jamstva da neće biti daljnjih napada na Iran i priznanje iranskog suvereniteta nad Hormuškim tjesnacem, nešto što su SAD odbile.

Bivša Trumpova saveznica upozorila na 'revoluciju'

Donald Trump je u nedjelju upozorio Iran da brzo pristane na mirovni sporazum sa SAD-om ili će se "suočiti s uništenjem".

U oštroj objavi na Truth Socialu, Trump je napisao: "Iranu otkucava sat i bolje im je da se pokrenu BRZO ili od njih neće ništa ostati. VRIJEME JE KLJUČNO".

Axios piše da bi se Trump u utorak mogao sastati s vodećim savjetnicima za nacionalnu sigurnost kako bi razgovarali o mogućoj vojnoj akciji protiv Irana.

U međuvremenu bivša saveznica američkog predsjednika Donalda Trumpa upozorila je na moguću "političku revoluciju" u SAD-a ako odluči poslati trupe u Iran.

Marjorie Taylor Greene, koja je odstupila s mjesta zastupnice u američkog Kongresu nakon svađe s Trumpom, poručila je: "Ako pošaljete američke trupe u Iran, u Americi će doći do političke revolucije. GOTOVI SMO".

U objavi na društvenim mrežama, Trumpa je pozvala na završi ovaj rat.

"Rekli smo ne stranim ratovima i to smo mislili", napomenula je.

Izvješća sugeriraju da se SAD i Izrael pripremaju za obnovljene napade na Iran otkako je prošloga mjeseca dogovoreno primirje.