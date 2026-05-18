FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'KUHA SE' U POZADINI /

Bivša Trumpova saveznica upozorila na revoluciju: 'Ako ovo učini, gotovi smo'

Bivša Trumpova saveznica upozorila na revoluciju: 'Ako ovo učini, gotovi smo'
×
Foto: Bryan Dozier/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei potvrdio je u ponedjeljak da se nastavljaju pregovori sa SAD-om

18.5.2026.
15:55
Dunja Stanković
Bryan Dozier/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Pakistan je proslijedio SAD-u revidirani iranski prijedlog za okončanje sukoba na Bliskom istoku, potvrdio je pakistanski izvor kojeg citira Reuters.

Vijest dolazi u trenutku kada se čini da su mirovni pregovori zapeli. Na pitanje koliko će vremena trebati da se premosti jaz između dvaju zemalja, izvor je upozorio da "nema puno vremena". 

Izvor je dodao da obje strane mijenjaju svoje ciljeve, prenosi Sky news. 

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei potvrdio je u ponedjeljak da se nastavljaju pregovori sa SAD-om uz posredovanje Pakistana. 

Nije poznato što sve uključuje revidirani prijedlog, ali Iranci su navodno ranije tražili naknadu za ratnu štetu, prekid izraelskog rata protiv Libanona i američke blokade iranskih luka, jamstva da neće biti daljnjih napada na Iran i priznanje iranskog suvereniteta nad Hormuškim tjesnacem, nešto što su SAD odbile.

Bivša Trumpova saveznica upozorila na 'revoluciju' 

Donald Trump je u nedjelju upozorio Iran da brzo pristane na mirovni sporazum sa SAD-om ili će se "suočiti s uništenjem". 

U oštroj objavi na Truth Socialu, Trump je napisao: "Iranu otkucava sat i bolje im je da se pokrenu BRZO ili od njih neće ništa ostati. VRIJEME JE KLJUČNO". 

Axios piše da bi se Trump u utorak mogao sastati s vodećim savjetnicima za nacionalnu sigurnost kako bi razgovarali o mogućoj vojnoj akciji protiv Irana. 

U međuvremenu bivša saveznica američkog predsjednika Donalda Trumpa upozorila je na moguću "političku revoluciju" u SAD-a ako odluči poslati trupe u Iran. 

Marjorie Taylor Greene, koja je odstupila s mjesta zastupnice u američkog Kongresu nakon svađe s Trumpom, poručila je: "Ako pošaljete američke trupe u Iran, u Americi će doći do političke revolucije. GOTOVI SMO". 

U objavi na društvenim mrežama, Trumpa je pozvala na završi ovaj rat. 

"Rekli smo ne stranim ratovima i to smo mislili", napomenula je. 

Izvješća sugeriraju da se SAD i Izrael pripremaju za obnovljene napade na Iran otkako je prošloga mjeseca dogovoreno primirje. 

SadIranBliski IstokRat U IranuMirovni Pregovori
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike