Novi granični prijelaz u Gradiški će ipak biti otvoren, oglasili se iz Ministarstva sigurnosti BiH

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je odluku kojom će biti omogućeno privremeno preusmjeravanje prometa preko novog mosta u Bosanskoj Gradišci, doznaje Klix.ba.

Ova odluka uslijedila je nakon obustave prometa na postojećem graničnom prijelazu Gradiška, gdje je u ponedjeljak došlo do urušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save.

Kako saznaje Klix.ba, novi granični prijelaz bit će korišten kao privremeno rješenje do sanacije postojećeg mosta, a carinske i granične službe trebale bi biti prebačene na novu lokaciju bez dodatnog angažmana novog kadra.

Iz Ministarstva sigurnosti BiH naveli su da je još ranije doneseno rješenje o određivanju privremenog graničnog prijelaza, ali da njegova primjena nije mogla početi prije nego što Uprava za indirektno oporezivanje BiH potvrdi da su ispunjeni svi organizacijski i pravni uvjeti za rad carinskih službi na novoj lokaciji.

'Omogućen je rad carine na novoj lokaciji'

“Prema današnjoj obavijesti Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UO UIO BiH), rad carinskih službi na novoj lokaciji omogućen je premještanjem službenika s postojećeg graničnog prijelaza Gradiška”, priopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Dodali su da će javnost uskoro biti informirana o početku preusmjeravanja prometa preko novog mosta, kao i o stavljanju nove lokacije u funkciju za prelazak granice. Iz Ministarstva ističu da će ovim potezom biti omogućena bolja protočnost prometa i smanjena zadržavanja putnika i teretnih vozila na granici Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH danas nije usvojio izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ove institucije, nakon što je protiv glasovao član UO UIO BiH Zijad Krnjić. On je prije izjašnjavanja tražio da se na dnevni red uvrste točke koje se odnose na raspodjelu prihoda i poravnanja iz prethodnih godina.

Krnjić, naime, traži da se istovremeno s novim pravilnikom donese i odluka o preraspodjeli prihoda od PDV-a od naplate cestarine. On, naime, tvrdi da bi tom preraspodjelom Republika Srpska trebala isplatiti Federaciji BiH više od 70 milijuna eura.

Predstavnici Republike Srpske u Upravnom odboru ne pristaju na taj ultimatum, što je dovelo do potpune blokade u odlučivanju. Nakon što je Krnjić na telefonskoj sjednici odbio glasati za novi pravilnik, predsjedavajući Upravnog odbora Srđan Amidžić kazao je da Krnjić kažnjava i srpski i bošnjački i hrvatski narod.

"Ovo nije normalna zemlja. Ova zemlja nema nikakvu budućnost. Kakva Europa. Nas treba kontinentalno premjestiti u Afriku", poručio je Amidžić.

Inače, i GP Svilaj je otvoren bez odluke UO UIO tako što je bh. Ministarstvo sigurnosti (za vrijeme mandata ministra Selme Cikotića) dalo nalog za privremeno otvaranje, a GP i UIO su dali suglasnost, piše Klix.ba.