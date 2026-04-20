Šef Mercedesa smiruje euforiju oko mladog Talijana: 'Ne sviđa mi se ova usporedba sa Sennom'

Vodstvo momčadi Mercedesa pokušava stišati rastuće medijske euforije oko mladog talenta Kimija Antonellija, nakon što je 19-godišnji Talijan nanizao dvije uzastopne pobjede i zasjeo na vrh poretka Formula 1.

Momčadski šef Toto Wolff poručio je u ponedjeljak kako Antonellijev razvoj ide u potpunosti po planu te da nema razloga za preuranjene usporedbe ili podizanje očekivanja do neba.

„Oduvijek smo bili vrlo jasni u našim ciljevima. Prva sezona bila je godina učenja, s dobrim nastupima, ali i teškim trenucima. To je normalno. Sada smo u drugoj sezoni i njegov napredak ide upravo onako kako smo predvidjeli”, istaknuo je Wolff u videorazgovoru s novinarima.

Nakon povijesnih rezultata, Antonelli je postao tema brojnih naslova u Italiji, a dio medija već ga uspoređuje s legendarnim vozačima i potencijalnim budućim prvakom. Wolff je na takve tvrdnje reagirao oprezno, naglasivši da je riječ o vrlo mladom vozaču kojem treba dati prostor za razvoj.

„U Italiji se već govori o svjetskim naslovima i usporedbama s Ayrtonom Sennom, što iskreno ne volim čitati. On ima 19 godina i tek je na početku karijere”, rekao je šef Mercedesa.

Unatoč pritisku, Wolff tvrdi da se Antonelli dobro nosi sa situacijom te da tim pažljivo balansira između podrške i zahtjeva.

„Ponekad ga zaštitimo i damo mu oslonac, a ponekad ga i dodatno poguramo. Ali sve ide u pravom smjeru”, dodao je.

Russell bez sreće, ali na visokoj razini

Wolff se osvrnuo i na formu iskusnijeg vozača George Russell, koji je sezonu otvorio kao jedan od favorita, ali ga je niz nesretnih okolnosti koštao boljih rezultata.

Russell je slavio u uvodnoj utrci u Australiji, no u Kini i Japanu izgubio je potencijalne pobjede zbog strategije, sigurnosnih automobila i gužve na stazi. Posebno je istaknuta situacija u Japanu, gdje je sigurnosni automobil izašao neposredno nakon njegovog odlaska u boks.

„Ne vidim puno grešaka u Georgeovoj vožnji. Više je riječ o utrkama koje su mu se jednostavno izmaknule zbog okolnosti. Ipak, on vozi na iznimno visokoj razini i ključan je za uspjeh momčadi”, zaključio je Wolff.

Mercedes tako ulazi u nastavak sezone s mladim liderom u usponu i iskusnim vozačem koji traži povratak na pobjedničke staze, dok unutar garaže pokušavaju zadržati balans između realnih očekivanja i rastuće euforije.

