Russell otkrio tajnu sjajnog otvaranja sezone: 'To nas gura naprijed'

Zbog situacije na Bliskom istoku utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji su otkazane. No, to ne znači da vozači miruju. Oni naporno treniraju i spremaju se za povratak na staze.

Nakon tri odvožene utrke u sezoni, Mercedes je ostvario maksimalan učinak s tri pobjede, čime je odmah na startu pokazao da ove godine ima ozbiljne ambicije za osvajanje titule. George Russell je upisao pobjedu u Australiji, dok je njegov timski kolega Kimi Antonelli slavio u dvije utrke, u Kini i Japanu, čime je preuzeo vodeću poziciju u poretku vozača, ali i ispisao povijest kao najmlađi pobjednik u povijesti Formule 1.

Uz to, Mercedesovi vozači već su četiri puta zaključali prvi startni red, što dodatno potvrđuje njihovu dominaciju u kvalifikacijama. Tim trenutačno ima 135 bodova u poretku konstruktora, što je čak 40 više u odnosu na najbližeg pratitelja, Scuderiju Ferrari.

Ovakav početak sezone predstavlja potpuni zaokret u odnosu na prethodne godine. Govoreći o trenutačnoj situaciji, Russell je bio vrlo izravan.

"Kao tim imali smo nevjerojatan početak godine, a za mene osobno sezona je krenula zaista dobro, iako sam imao tešku utrku u Japanu, ali sezona je duga i najvažnije je da imamo jako dobar paket i da se osjećam samouvjereno", rekao je Russell pa nastavio:

"Ova mala pauza bila je odličan reset i spreman sam nastaviti, a dugo vremena imali smo sjajnu grupu inženjera i dizajnera, ali s prethodnim pravilima jednostavno nismo uspijevali pronaći rješenja", objasnio je.

Ključnu razliku vidi upravo u novim pravilima.

"Ali ova nova pravila, novi bolid i novi motor mnogo više odgovaraju onome što mi kao tim znamo i vjerojatno više odgovaraju našim snagama", istaknuo je.

Na kraju je naglasio i mentalni aspekt povratka na vrh.

"Ta želja da vratimo Mercedes na vrh dodatno nas je pogurala do ove točke", zaključio je Russell.

