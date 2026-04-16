FIA jednim potezom šokirala Red Bull i Mercedes

Izgleda da je Međunarodna automobilistička federacija (FIA) odlučila stati na kraj praksi koja je obilježila početak nove ere u Formuli 1.

Naime, krovna federacija je uvela promjenu koja će onemogučiti Mercedesu i Red Bullu da koriste trik s kojim su stjecali dodatnu prednost u kvailifikacijama kroz manipulaciju MGU-K sustavom. Prema važećim propisima, snaga pogonske jedinice mora se smanjivati za približno 50 kW svake sekunde kako bi se izbjegao nagli pad performansi, ali su ovi timovi pronašli način da u završnim metrima kruga zadrže maksimalno oslobađanje energije.

Takav pristup omogućavao im je kratkotrajno povećanje snage u rasponu od 50 do 100 kW u odnosu na konkurenciju, koja je morala slijediti standardni režim smanjenja. Ta razlika bila je dovoljna da donese prednost u stotinkama sekunde, što u Formuli 1 često odlučuje startne pozicije.

Osnova ovog rješenja ležala je u pravilima koja dopuštaju hitno isključivanje MGU-K sustava u slučaju tehničkog problema, čime se izbjegava potencijalno oštećenje pogonske jedinice. Međutim, ključni problem pojavio se u tumačenju što predstavlja stvarni tehnički kvar, a što strateško korištenje ove opcije radi stjecanja prednosti na stazi.

Kako bi se spriječila zlouporaba, ranije je uvedena mjera prema kojoj se MGU-K, nakon isključivanja, ne može koristiti narednih 60 sekundi. Ta restrikcija značila je da bi korištenje ovog sustava tijekom utrke ili većeg dijela kvalifikacijskog kruga imalo ozbiljne posljedice, jer bi vozač ostao bez dodatnih 350 kW snage tijekom cijelog tog razdoblja.

Ipak, timovi su pronašli način da zaobiđu i tu prepreku, koristeći trik isključivo na samom kraju brzog kruga, neposredno prije ulaska u sporiji dio ili povratka u boks. U takvoj situaciji gubitak snage tijekom naredne minute nije imao značajan utjecaj, jer performanse u tom dijelu vožnje nisu presudne. Na taj način Mercedes i Red Bull uspjeli su iskoristiti maksimalni potencijal MGU-K sustava bez stvarnog kompromisa u ukupnom vremenu kruga.

U ažuriranim tehničkim dokumentima jasno je naznačeno da se mogućnost isključivanja MGU-K sustava može koristiti isključivo u slučaju stvarnih tehničkih problema. Naglašeno je da neće biti tolerirano korištenje ove funkcije kao sustavnog načina za povećanje performansi u kvalifikacijama.

Istovremeno, zadržan je i period blokade od 60 sekundi, koji i dalje služi kao dodatni mehanizam odvraćanja. FIA je dodatno pojasnila da raspolaže alatima za detaljnu analizu podataka s bolida, posebno u završnim dijelovima kvalifikacijskih krugova.

