U stravičnoj prometnoj nesreći poginuo slavni nogometaš

Od posljedica ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći umro je austrijski golman Alexander Manninger, bivši igrač Juventusa i Arsenala.

Nesreća se dogodila u četvrtak ujutro u mjestu Nußdorf am Haunsberg u Austriji. Prema izvješćima, kombi kojim je upravljao Manninger sudario se s lokalnim vlakom na neosiguranom pružnom prijelazu. Udarac je bio toliko snažan da je vozilo odbačeno i vučeno nekoliko metara. Hitne službe brzo su stigle, no unatoč pokušajima reanimacije, Manningeru nije bilo spasa.

Former Arsenal, Juventus and Liverpool goalkeeper Alex Manninger has passed away in a car accident at the age of 48. pic.twitter.com/7bVx0qDGss — Match of the Day (@BBCMOTD) April 16, 2026

Godine slave u Arsenalu

Manninger je međunarodnu slavu stekao dolaskom u Arsenal 1997. godine, gdje je bio zamjena legendarnom Davidu Seamanu. Svoju priliku iskoristio je u ključnoj sezoni 1997./98. kada se Seaman ozlijedio. Mladi Austrijanac je briljirao, zabilježivši niz od šest utakmica bez primljenog gola, što je bio izjednačeni klupski rekord. Njegovi nastupi, posebice u ključnoj pobjedi od 1:0 protiv Manchester Uniteda, bili su presudni za osvajanje dvostruke krune. Iako nije odigrao dovoljan broj utakmica za automatsko dobivanje medalje prvaka, dodijeljena mu je posebnom odlukom lige zbog iznimnog doprinosa.

Zamjena za Buffona

Nakon bogate karijere koja ga je vodila kroz Italiju i povratak u Austriju, Manninger je 2008. potpisao za Juventus. U Torinu je proveo četiri sezone kao zamjena Gianluigiju Buffonu. Kada se Buffon dugotrajno ozlijedio, Manninger je preuzeo njegovo mjesto i svojim je nastupima zaradio pohvale medija i navijača, dokazavši se kao iznimno pouzdan vratar. Karijeru u Juventusu okrunio je naslovom prvaka Serie A u sezoni 2011./12.

Za austrijsku reprezentaciju upisao je 33 nastupa, a bio je i član momčadi na Euru 2008. Igračku karijeru završio je 2017. u Liverpoolu.