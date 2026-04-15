Nogometni svijet zavijen u crno: Umro legendarni nogometaš Real Madrida

Umro je José Emilio Santamaría (96), jedan od najvećih igrača u povijesti Real Madrida.

Santamaría je bio urugvajski branič koji je obilježio zlatnu eru Reala i pamti ga se kao jednog od najvažnijih igrača u povijesti "Kraljevskog kluba". Bio je i izbornik španjolske reprezentacije.

Stup obrane zlatne generacije

Rođen 1929. godine u Montevideu, Santamaría je karijeru započeo u urugvajskom Nacionalu, s kojim je osvojio pet naslova prvaka. Njegov talent nije promaknuo Real Madridu, koji ga je doveo u svoje redove 1957. godine. Zbog svoje snage, pouzdanosti i taktičke inteligencije, ubrzo je dobio nadimak "Zid". Bio je temelj obrane koja je čuvala leđa nekim od najvećih napadača svih vremena poput Alfreda Di Stéfana i Ferenca Puskása.

Real Madrid Statement.



"Real Madrid C. F., its president, and its Board of Directors deeply regret the passing of José Emilio Santamaría, one of the greatest legends of our club and world football.



Real Madrid wishes to express its condolences and affection to his wife Nora,…

Tijekom devet sezona u bijelom dresu odigrao je 337 utakmica i osvojio nevjerojatan niz trofeja, uključujući šest naslova prvaka Španjolske, četiri Kupa prvaka i jedan Interkontinentalni kup.

Simbol kluba

Njegov značaj za klub najbolje je sažeo predsjednik Reala Florentino Pérez. "Santamaría će zauvijek ostati upamćen kao jedan od velikih simbola našeg kluba. Bio je dio momčadi koja će ostati u sjećanju svih navijača Reala i nogometa diljem svijeta. Uz Di Stéfana, Puskása, Genta i Kopu, ta je momčad počela graditi mit o Real Madridu", poručio je Pérez.

Zanimljivost njegove karijere jest da je nastupao za dvije reprezentacije. Za rodni Urugvaj odigrao je 25 utakmica i nastupio na Svjetskom prvenstvu 1954., a nakon što je dobio španjolsko državljanstvo, upisao je i 16 nastupa za Španjolsku, s kojom je igrao na SP-u 1962. godine.

Nakon završetka igračke karijere 1966. posvetio se trenerskom poslu. Vodio je španjolsku reprezentaciju na domaćem Svjetskom prvenstvu 1982. godine te je sedam sezona bio na klupi Espanyola, gdje je postao trener s najviše službenih utakmica u povijesti kluba.