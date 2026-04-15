ODLAZAK IKONE /

Nogometni svijet zavijen u crno: Umro legendarni nogometaš Real Madrida

Foto: Profimedia

Obilježio je zlatnu eru Real Madrida

15.4.2026.
10:47
Maj Gašparac
Umro je José Emilio Santamaría (96), jedan od najvećih igrača u povijesti Real Madrida.

Santamaría je bio urugvajski branič koji je obilježio zlatnu eru Reala i pamti ga se kao jednog od najvažnijih igrača u povijesti "Kraljevskog kluba". Bio je i izbornik španjolske reprezentacije.

Stup obrane zlatne generacije

Rođen 1929. godine u Montevideu, Santamaría je karijeru započeo u urugvajskom Nacionalu, s kojim je osvojio pet naslova prvaka. Njegov talent nije promaknuo Real Madridu, koji ga je doveo u svoje redove 1957. godine. Zbog svoje snage, pouzdanosti i taktičke inteligencije, ubrzo je dobio nadimak "Zid". Bio je temelj obrane koja je čuvala leđa nekim od najvećih napadača svih vremena poput Alfreda Di Stéfana i Ferenca Puskása.

Tijekom devet sezona u bijelom dresu odigrao je 337 utakmica i osvojio nevjerojatan niz trofeja, uključujući šest naslova prvaka Španjolske, četiri Kupa prvaka i jedan Interkontinentalni kup.

Simbol kluba

Njegov značaj za klub najbolje je sažeo predsjednik Reala Florentino Pérez. "Santamaría će zauvijek ostati upamćen kao jedan od velikih simbola našeg kluba. Bio je dio momčadi koja će ostati u sjećanju svih navijača Reala i nogometa diljem svijeta. Uz Di Stéfana, Puskása, Genta i Kopu, ta je momčad počela graditi mit o Real Madridu", poručio je Pérez.

Zanimljivost njegove karijere jest da je nastupao za dvije reprezentacije. Za rodni Urugvaj odigrao je 25 utakmica i nastupio na Svjetskom prvenstvu 1954., a nakon što je dobio španjolsko državljanstvo, upisao je i 16 nastupa za Španjolsku, s kojom je igrao na SP-u 1962. godine.

Nakon završetka igračke karijere 1966. posvetio se trenerskom poslu. Vodio je španjolsku reprezentaciju na domaćem Svjetskom prvenstvu 1982. godine te je sedam sezona bio na klupi Espanyola, gdje je postao trener s najviše službenih utakmica u povijesti kluba.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
