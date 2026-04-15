FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LIGA PRVAKA /

Europski klasik u najavi i momčad koja 'mora' pobijediti: Evo gdje gledati borbe za polufinale

×
Foto: Dennis Agyeman/Shutterstock Editorial/Profimedia

Bayern je pokazao zašto ga mnogi smatraju za prvog favorita natjecanja, ali u Ligi prvaka Real se nikada ne podcjenjuje

15.4.2026.
10:12
D.F.
VOYO logo
VOYO logo

Atletico Madrid i PSG prvi su polufinalisti Lige prvaka, a večeras ćemo doznati preostala dva te će dvije spomenute ekipe dobiti svoje protivnike u borbi za finale. 

Arsenal će na Emiratesu dočekati lisabonski Sporting uz minimalnu prednost iz prve utakmice koju su zaradili u sudačkoj nadoknadi. Momčad Mikela Artete u mini je krizi jer su se u posljednja tri tjedna oprostili do dva trofeja i zakomplicirali si situaciju u trećem.

Manchester City pobijedio ih je u finali Liga kupa, uslijedilo je ispadanje u četvrtfinalu FA Kupa od Southamptona, a prošlog su vikenda izgubili od Bournemoutha u Premier ligi i dozvolili Cityju da im se približi na šest bodova i utakmicom manje. Iz tog razloga, utakmica protiv Sportinga im je nevjerojatno važna. Plasman u polufinale LP praktički je imperativ.

Utakmica počinje u 21 sat, a prijenos je na Areni sport 2.

U drugom susretu imamo okršaj dvije europske supersile koje su nam ponudile pravi spektakl u prvoj utakmici. Minhenski Bayern slavio je u Madridu protiv Reala 2-1 i tako stekao prednost pred uzvrat na domaćem terenu. Bila je to utakmica koja je obilovala šansama na obje strane i pravo je čudo da smo na kraju vidjeli samo tri pogotka. 

Bayern je pokazao zašto ga mnogi smatraju za prvog favorita natjecanja, ali u Ligi prvaka Real se nikada ne podcjenjuje. Zato je tu i dalje sve otvoreno i vjerujemo da ćemo gledati još jedan europski klasik u najavi. Real je kao i Arsenal pod većim pritiskom jer su se u domaćem prvenstvu praktički oprostili od titule. Za Barcelonom zaostaju devet bodova osam utakmica do kraja. 

Utakmica je na rasporedu u 21 sat, a prijenos je na Areni spor 1 i HRT 2. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

Liga PrvakaArsenalSporting LisabonBayern MünchenReal Madrid
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
