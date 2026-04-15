FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RIVALSTVO SE NASTAVLJA /

Atletico se brutalno narugao Barceloni serijom duhovitih objava

×
Foto: 900/Cordon Press/imago sportfotodienst/Profimedia

Brojne su reakcije na ovaj dvomeč koji je izazvao puno kontroverzi, a rivalstvo između ova dva kluba dobilo je novu notu

15.4.2026.
8:51
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Atletico je u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka na svom stadionu izgubio od Barcelone 1-2, ali je prošao zahvaljujući pobjedi 2-0 u prvom dvoboju.

Brojne su reakcije na ovaj dvomeč koji je izazvao puno kontroverzi, a rivalstvo između ova dva kluba dobilo je novu notu. Briljirao je nakon utakmice administrator Atleticovih društvenih mreža koji nije propustio narugati se Barceloni. "Kako ste" - pa slijedi odgovor samome sebi "Dobro".

 

 

Iskoristio je admin i popularni meme s LeBronom Jamesom iz NBA finala 2016. kada je LeBron imao već kultne sunčane naočale i slušalice koje su na ovom postu montirane Griezmannu, Lookmanu, Alvarezu i Sorlothu. Na sljedećem postu je video lava koji trči prema ljudima i predstavlja Barcelonu, a onda ispod maske je to samo bezopasan pas.

 

 

Najviše će navijače Barcelone zaboljeti objava slavlja igrača Atletica s navijačima, a u opisu je iskorišten Barcelonin slogan "Más que un club" - Više od kluba.

 

 

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike