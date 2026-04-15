Atletico se brutalno narugao Barceloni serijom duhovitih objava

Atletico je u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka na svom stadionu izgubio od Barcelone 1-2, ali je prošao zahvaljujući pobjedi 2-0 u prvom dvoboju.

Brojne su reakcije na ovaj dvomeč koji je izazvao puno kontroverzi, a rivalstvo između ova dva kluba dobilo je novu notu. Briljirao je nakon utakmice administrator Atleticovih društvenih mreža koji nije propustio narugati se Barceloni. "Kako ste" - pa slijedi odgovor samome sebi "Dobro".

Iskoristio je admin i popularni meme s LeBronom Jamesom iz NBA finala 2016. kada je LeBron imao već kultne sunčane naočale i slušalice koje su na ovom postu montirane Griezmannu, Lookmanu, Alvarezu i Sorlothu. Na sljedećem postu je video lava koji trči prema ljudima i predstavlja Barcelonu, a onda ispod maske je to samo bezopasan pas.

Dame un grrr. pic.twitter.com/tErf1Hv6dr — Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026

Najviše će navijače Barcelone zaboljeti objava slavlja igrača Atletica s navijačima, a u opisu je iskorišten Barcelonin slogan "Más que un club" - Više od kluba.

Atlético de Madrid. Más que un club. pic.twitter.com/n6TpoghPeb — Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026

