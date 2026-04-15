U Barceloni kipte od bijesa: 'UEFA je mafija!'
Katalonci se ne mire s ispadanjem iz Lige prvaka
Barcelona je ispala iz Lige prvaka, nakon što je u utorak pobijedila Atletico Madrid na gostovanju s 2:1, ali ta joj pobjeda nije bila dovoljna za nadoknađivanje zaostatka iz prvog susreta koji su Madrđani dobili 2:0.
Strijelci su za Barcu u uzvratu bili Lamine Yamal (4) i Ferran Torres (24), a za Atletico Ademola Lookman (31).
Nakon utakmice Katalonci su bili bijesni na suđenje i UEFA-u jer smatraju da je Barca zakinuta u obje utakmice.
Bijesa na suđenje Istvana Kovacsa u prvoj utakmici, ali i Clementa Turpina u uzvratu, bio je katalonski novinar Miquel Blazquez koji je na društveni mrežama sasuo teške optužbe na račun UEFA-e.
"Kovacs je prošlog tjedna započeo pljačku protiv Barcelone nakon što nije svirao penal protiv Pubilla i izbjegavao je dijeliti žute i crvene kartone. Clement Turpin je večeras sve završio tako da je 'progutao' čist penal nad Olmom i brutalan udarac Mussa nad Ferminom Lopezom. UEFA je mafija", poručio je.
