U Barceloni kipte od bijesa: 'UEFA je mafija!'

Barcelona je ispala iz Lige prvaka, nakon što je u utorak pobijedila Atletico Madrid na gostovanju s 2:1, ali ta joj pobjeda nije bila dovoljna za nadoknađivanje zaostatka iz prvog susreta koji su Madrđani dobili 2:0.

Strijelci su za Barcu u uzvratu bili Lamine Yamal (4) i Ferran Torres (24), a za Atletico Ademola Lookman (31).

Nakon utakmice Katalonci su bili bijesni na suđenje i UEFA-u jer smatraju da je Barca zakinuta u obje utakmice.

Bijesa na suđenje Istvana Kovacsa u prvoj utakmici, ali i Clementa Turpina u uzvratu, bio je katalonski novinar Miquel Blazquez koji je na društveni mrežama sasuo teške optužbe na račun UEFA-e.

Kovács empezó el atraco contra el Barça no pintando un penalti de Pubill y evitando sacar tarjetas amarillas y rojas y Clément Turpin lo ha terminado de certificar tragándose un penalti clamoroso a Olmo y un patadón de Musso a Fermín López. La UEFA es una mafia. #FCBarcelona pic.twitter.com/VISfce6Qop — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) April 14, 2026

"Kovacs je prošlog tjedna započeo pljačku protiv Barcelone nakon što nije svirao penal protiv Pubilla i izbjegavao je dijeliti žute i crvene kartone. Clement Turpin je večeras sve završio tako da je 'progutao' čist penal nad Olmom i brutalan udarac Mussa nad Ferminom Lopezom. UEFA je mafija", poručio je.

