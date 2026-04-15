Raphinha prolaz Atletica nazvao pljačkom, stigao mu brutalan odgovor

Atletico je u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka na svom stadionu izgubio od Barcelone 1-2, ali je prošao zahvaljujući pobjedi 2-0 u prvom dvoboju.

Momčad Atletica nakon 2017. vraća se u polufinale Lige prvaka. Nakon utakmice pljuštale su reakcije, a navijači i igrači Barcelone teško su se pomirili s ispadanjem pa su, kao i nakon prve utakmice, okrivili suca Clementa Turpina za svoj neuspjeh. Najdalje je otišao Raphinha.

"Za mene je ovo bila sramotna pljačka. Volio bih znati čime se točno suci vode kod određivanja kriterija za Barcelonine utakmice, jer je očito da se ne vode postojećim pravilima koja bi trebala biti ista za sve", rekao je Raphinha i dodao.

"Nisam neko tko voli pričati o sucima, ali ovo je zaista previše. Momci su odigrali perfektno, ali su nogometaši Atletica napravili mali milijun prekršaja za koje im glavni sudac nije pokazao niti žuti karton. Dobar dio tih prekršaja nije ni svirao, samo je odmahivao rukama", kazao je Raphinha, a odgovorio mu je vratar Atletica i ponajbolji igrač na terenu, Musso.

🇦🇷😡 Juan Musso responds to Raphinha: "You simply cannot talk about a robbery. You make it seem like there were three penalties or four red cards. We won on the pitch. We won 2-0 away from home. Last man in football is also a red card."

"Pričaju kao da su trebali imati tri kaznena udarca ili četiri crvena kartona. Ne može se govoriti o pljački. Razumijem što Raphinha govori, razumijem što bi svatko mogao reći, poštujem svačije mišljenje, ali nemojmo pričati o pljačkama jer to ne olakšava stvari. Pobijedili smo na terenu, pobijedili smo ih 2-0 u gostima. Posljednji igrač, u nogometu, je crveni karton, nažalost", kazao je vratar Musso u kamere vidno emotivan. Musso se osvrnuo i na trenutak u kojem je kopačkom u glavu pogodio Fermina.

"Ludo je pokušavati ovo predstaviti kao pljačku. Ako traže penal zbog onoga što se dogodilo Fermínu, to je potez koji me boli zbog njega, jer se ozlijedio, a to nikada ne želim. Odmah sam otišao vidjeti kako je. To je pokret koji se događa, u njegovom udarcu glavom i u mom ispružanju noge da ga blokiram. Kako itko može pomisliti da je to penal?", zaključio je Musso.

