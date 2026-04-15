FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ODJECI ČETVRTFINALA /

Raphinha prolaz Atletica nazvao pljačkom, stigao mu brutalan odgovor

Raphinha prolaz Atletica nazvao pljačkom, stigao mu brutalan odgovor
×
Foto: Marti Segura Ramoneda/Zuma Press/Profimedia

15.4.2026.
8:24
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Atletico je u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka na svom stadionu izgubio od Barcelone 1-2, ali je prošao zahvaljujući pobjedi 2-0 u prvom dvoboju. 

Momčad Atletica nakon 2017. vraća se u polufinale Lige prvaka. Nakon utakmice pljuštale su reakcije, a navijači i igrači Barcelone teško su se pomirili s ispadanjem pa su, kao i nakon prve utakmice, okrivili suca Clementa Turpina za svoj neuspjeh. Najdalje je otišao Raphinha.

"Za mene je ovo bila sramotna pljačka. Volio bih znati čime se točno suci vode kod određivanja kriterija za Barcelonine utakmice, jer je očito da se ne vode postojećim pravilima koja bi trebala biti ista za sve", rekao je Raphinha i dodao.

"Nisam neko tko voli pričati o sucima, ali ovo je zaista previše. Momci su odigrali perfektno, ali su nogometaši Atletica napravili mali milijun prekršaja za koje im glavni sudac nije pokazao niti žuti karton. Dobar dio tih prekršaja nije ni svirao, samo je odmahivao rukama", kazao je Raphinha, a odgovorio mu je vratar Atletica i ponajbolji igrač na terenu, Musso

 

 

"Pričaju kao da su trebali imati tri kaznena udarca ili četiri crvena kartona. Ne može se govoriti o pljački. Razumijem što Raphinha govori, razumijem što bi svatko mogao reći, poštujem svačije mišljenje, ali nemojmo pričati o pljačkama jer to ne olakšava stvari. Pobijedili smo na terenu, pobijedili smo ih 2-0 u gostima. Posljednji igrač, u nogometu, je crveni karton, nažalost", kazao je vratar Musso u kamere vidno emotivan. Musso se osvrnuo i na trenutak u kojem je kopačkom u glavu pogodio Fermina.

"Ludo je pokušavati ovo predstaviti kao pljačku. Ako traže penal zbog onoga što se dogodilo Fermínu, to je potez koji me boli zbog njega, jer se ozlijedio, a to nikada ne želim. Odmah sam otišao vidjeti kako je. To je pokret koji se događa, u njegovom udarcu glavom i u mom ispružanju noge da ga blokiram. Kako itko može pomisliti da je to penal?", zaključio je Musso.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
