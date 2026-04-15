ČUDESNI COLCHONEROSI /

Simeone: 'Ovo me jako dirnulo, a sad idemo po ono što jurimo već dugi niz godina!'

Simeone: 'Ovo me jako dirnulo, a sad idemo po ono što jurimo već dugi niz godina!'
Foto: Dennis Agyeman/Zuma Press/Profimedia

'Morali smo puno puta početi ispočetka, a opet smo opet među četiri najbolja u Europi'

15.4.2026.
Sportski.net
Atletico je u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka na svom stadionu izgubio od Barcelone 1-2, ali je prošao zahvaljujući pobjedi 2-0 u prvom dvoboju. 

Atletico se kvalificirao iz svakog od svoja posljednja 23 dvoboja u UEFA-inim natjecanjima u kojima je pobijedio u prvoj utakmici u gostima. Sada su prošli u svoje prvo polufinale Lige prvaka od 2017. godine.

"Ovdje sam 14 godina i iskreno, vidjeti momčad koja se još uvijek natječe stvarno me dirnulo. Igrači su se promijenili, morali smo puno puta početi ispočetka, a opet smo opet među četiri najbolja u Europi", rekao je trener Atletica, Diego Simeone pa nastavio: 

"U prvom poluvremenu smo uložili ogroman trud i unatoč nekim individualnim pogreškama, uspjeli smo se vratiti u igru. Gol je bio prava ljepota. Drugo poluvrijeme bilo je izjednačenije. Zamjene su nam dale energiju, a oni su izgubili dio tempa koji su pokazali u prvom poluvremenu.

Početak je bio strašno težak za Colchonerose. 

"To je uvijek mogućnost protiv njih jer su vrlo dobra momčad. Kad griješite, ne puštaju vas s udice. Morali smo igrati svoju igru ​ i napadati, jer utakmicu neće odlučiti obrana - iako vas prisiljavaju da se branite."

"U polufinale idemo sa svim svojim entuzijazmom i svom svojom vjerom. Znamo svoje snage i slabosti. Imamo veliko samopouzdanje u ono što radimo, spremni smo i ići ćemo za onim što jurimo već dugi niz godina", poručio je Cholo. 

Pomogli i navijači

Antoine Griezmann je bio sjajan za domaćine. 

"Jako sam sretan. Dvije pogreške mogu vas skupo koštati u ovakvim utakmicama. Izgubio sam jednu strašno važnu loptu, bio sam u krivoj poziciji. Na kraju, zahvaljujući našim navijačima i našoj kvaliteti, uspjeli smo zabiti gol", rekao je Antoine Griezmann pa se osvrnuo na protivnika u polufinalu: 

"Nije važno s kim se suočavamo sve dok smo još uvijek u igri. Bila je to sjajna i teška utakmica protiv fantastične momčadi koja igra jako dobro. Bilo je teško, ali još uvijek smo u igri za naslov."

Gol vrijedan prolaska zaibo je Ademola Lookman

"Bilo je jako teško na 0:2, ali uložili smo veliki trud, Nismo večeras pobijedili, ali gleda se i prva utakmica, a mi smo prošli u polufinale."

Kapetan je bio zadovoljan izvedbom svojih suigrača. 

"Apsolutno smo oduševljeni što smo eliminirali momčad Barçine razine. Mučili smo se na početku, ali momčad je to prevladala. Napor je bio ogroman i zasluženo smo pobijedili u utakmici", rekao je Koke, kapetan Atletica pa dodao više o reakciji nakon što su gubili 2:0: 

"Rekao sam suigračima da moramo nastaviti. To je nogomet, igramo kod kuće, rezultat je bio izjednačen i morali smo napasti. Uspjeli smo zabiti, a čak smo imali i nekoliko prilika."

"Musso je odigrao izvrsnu utakmicu, kao i Llorente, Alvarez i Griezmann. To nam treba - zabijati s bilo kojeg mjesta na terenu kako bismo ostali u konkurenciji za prvo mjesto u svim natjecanjima."

Spomenimo i kako je Atlético Madrid eliminirao Barcelonu u sva tri susreta nokaut faze Lige prvaka; nijedna momčad nije eliminirala Blaugranu više puta u povijesti Lige prvaka/Europskog kupa (PSG također tri).

