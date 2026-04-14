FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVA DVA SPEKTAKLA /

Večer drame i nade u čudesne preokrete: Barca protiv Atletica i Liverpool protiv PSG-a

×
Foto: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Tijek uzvratnih utakmica četvrtfinala Lige prvaka pratite UŽIVO na portalu Net.hr

14.4.2026.
19:37
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Igraju se prve dvije uzvratne utakmice četvrtfinala Lige prvaka. Sve nogometne oči bit će uperene prema Liverpoolu i Madridu odakle ćemo ispratiti prva dva ovosezonska polufinalista. 

Atletico - Barcelona 0:0

Liverpool - PSG 0:0

UŽIVO

- SASTAVI: Atletico - Barcelona

ATLETICO: Musso - Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri - Simeone, Llorente, Koke, Lookman - Griezmann, Alvarez

BARCELONA: J. Garcia - Kounde, E. Garcia, Martin, Cancelo - Gavi, Pedri - Yamal, Olmo, Lopez- Torres

- SASTAVI: Liverpool - PSG

LIVERPOOL: Mamardashvili - Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez - Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch - Ekitike, Isak

PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Doue, Kvaratskhelia, Dembele

- Čekamo sastave za večerašnje utakmice. 

NAJAVA

Liverpool će na kultnom Anfieldu pokušati dostići 0:2 iz Pariza, a PSG se nada kako bi njihova prednost iz prve utakmice trebala biti dovoljna za prolaz. 

Posebna pažnja bit će ipak na dvoboju u Madridu, gdje Atlético ulazi s ogromnih 2:0 koje je donio iz katalonske prijestolnice u prvoj utakmici. 

Sutrašnji program donosi preostala dva para. U londonu Arsenal - Sporting (1:0) te u Munchenu klasik Lige prvaka Bayern - Real (2:1). 

POGLEDAJTE VIDEO: Tomislav Stipić: 'Eh, da smo zabili za 2:2 sve bi bilo drugačije'

Liga PrvakaLiverpoolPsgBarcelonaAtletico MadridUživo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike