Večer drame i nade u čudesne preokrete: Barca protiv Atletica i Liverpool protiv PSG-a

Igraju se prve dvije uzvratne utakmice četvrtfinala Lige prvaka. Sve nogometne oči bit će uperene prema Liverpoolu i Madridu odakle ćemo ispratiti prva dva ovosezonska polufinalista.

Atletico - Barcelona 0:0

Liverpool - PSG 0:0

UŽIVO

- SASTAVI: Atletico - Barcelona

ATLETICO: Musso - Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri - Simeone, Llorente, Koke, Lookman - Griezmann, Alvarez

BARCELONA: J. Garcia - Kounde, E. Garcia, Martin, Cancelo - Gavi, Pedri - Yamal, Olmo, Lopez- Torres

- SASTAVI: Liverpool - PSG

LIVERPOOL: Mamardashvili - Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez - Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch - Ekitike, Isak

PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Doue, Kvaratskhelia, Dembele

- Čekamo sastave za večerašnje utakmice.

NAJAVA

Liverpool će na kultnom Anfieldu pokušati dostići 0:2 iz Pariza, a PSG se nada kako bi njihova prednost iz prve utakmice trebala biti dovoljna za prolaz.

Posebna pažnja bit će ipak na dvoboju u Madridu, gdje Atlético ulazi s ogromnih 2:0 koje je donio iz katalonske prijestolnice u prvoj utakmici.

Sutrašnji program donosi preostala dva para. U londonu Arsenal - Sporting (1:0) te u Munchenu klasik Lige prvaka Bayern - Real (2:1).

POGLEDAJTE VIDEO: Tomislav Stipić: 'Eh, da smo zabili za 2:2 sve bi bilo drugačije'