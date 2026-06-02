Zbog težine joj je i tuširanje bilo kao uspon na Mount Everest: Danas izgleda neprepoznatljivo

Tiffani Vinyard (38) iz Hemel Hempsteada u Velikoj Britaniji godinama se borila s prejedanjem koje je počelo još u djetinjstvu. S vremenom je njezina težina narasla na 127 kilograma, a svakodnevne aktivnosti poput tuširanja, hodanja uz stepenice ili kupovine odjeće postale su joj iznimno zahtjevne.

Nakon brojnih neuspješnih pokušaja mršavljenja i dijeta koje nisu donosile trajne rezultate, odlučila je isprobati popularni lijek za mršavljenje Mounjaro.

Prekretnica se dogodila kada je shvatila koliko višak kilograma utječe na njezino zdravlje i kvalitetu života, a dodatni šok doživjela je kada joj je vlastita težina oštetila madrac. Danas kaže da joj je upravo taj trenutak otvorio oči i potaknuo je na ozbiljnu promjenu.

Godinu dana nakon početka terapije izgubila je 27 kilograma te tvrdi da prvi put u životu više ne razmišlja neprestano o hrani.