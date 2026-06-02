ŠOKANTNIH 27 KILA MANJE

Zbog težine joj je i tuširanje bilo kao uspon na Mount Everest: Danas izgleda neprepoznatljivo

Foto: Profimedia
Reći da je ova Britanka voljela hranu je vrlo blaga procjena situacije. Tiffani Vinyard (38) iz Hemel Hempsteada u Velikoj Britaniji borila se s prejedanjem još od svoje 12. godine. Njena težina postupno je narasla na vrtoglavih 127 kilograma, pa su joj obične stvari poput tuširanja ili hodanja uz stepenice postale izazov poput uspona na Mount Everest.
Tiffani Vinyard (38) iz Hemel Hempsteada u Velikoj Britaniji godinama se borila s prejedanjem koje je počelo još u djetinjstvu. S vremenom je njezina težina narasla na 127 kilograma, a svakodnevne aktivnosti poput tuširanja, hodanja uz stepenice ili kupovine odjeće postale su joj iznimno zahtjevne.

Nakon brojnih neuspješnih pokušaja mršavljenja i dijeta koje nisu donosile trajne rezultate, odlučila je isprobati popularni lijek za mršavljenje Mounjaro.

Prekretnica se dogodila kada je shvatila koliko višak kilograma utječe na njezino zdravlje i kvalitetu života, a dodatni šok doživjela je kada joj je vlastita težina oštetila madrac. Danas kaže da joj je upravo taj trenutak otvorio oči i potaknuo je na ozbiljnu promjenu.

Godinu dana nakon početka terapije izgubila je 27 kilograma te tvrdi da prvi put u životu više ne razmišlja neprestano o hrani.

2.6.2026.
7:41
Lorena Motik
Profimedia
KilažaMršavljenjeKilogramiIzgled
