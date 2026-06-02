Pohađala je prestižne škole i osvajala Hollywood, a ljubav s kolegom pretvorila joj život u pakao

Morena Baccarin slavi 47. rođendan, brazilsko-američka glumica koju publika najviše pamti po ulogama u hitovima "Deadpool", "Domovina" i "Gotham". Rođena u Rio de Janeiru, još se kao djevojčica preselila u New York, gdje je pohađala prestižne škole, uključujući i slavni Juilliard. Tijekom karijere nametnula se kao jedna od najuspješnijih holivudskih glumica svoje generacije, a časopis Esquire svojedobno ju je opisao i kao "najljepšu ženu na svijetu".

Iako je nizala uspjehe pred kamerama, njezin privatni život godinama je punio naslovnice. Nakon braka s redateljem Austinom Chickom (54) i rođenja sina Juliusa, našla se usred burnog razvoda. Bivši suprug optuživao ju je za preljub s kolegom Benom McKenziejem (47) iz serije "Gotham", s kojim je ubrzo nakon prekida braka započela vezu. Uslijedila je iscrpljujuća sudska bitka oko skrbništva i alimentacije koja je trajala godinama.

Nakon turbulentnog razdoblja, Morena je pronašla sreću upravo s McKenziejem. Par se vjenčao 2017. godine, a zajedno imaju dvoje djece, kćer Frances i sina Arthura.