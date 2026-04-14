Grozan start vratara Atletica: Kopačkom 'potegnuo' preko lica igrača Barcelone

U uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka Barcelona je slavila 1-2 na gostovanju kod Atletica u Madridu i time srušila rekord star gotovo 30 godina.

No, momčad iz Katalonije ipak je ispala ukupnim rezultatom 2-3 i završila svoj put u ovogodišnjem izdanju Lige prvaka. Ipak, na kraju se neće toliko pričati o samoj utakmici, već o groznoj pogrešci Juana Mussa koja je rezultirala krvavim nosom Fermina Lopeza.

Vratar Atletica je nenamjerno klinovima kopačke "potegnuo" preko lica napadača Barcelone, a krv je toliko tekla da je utakmica zaustavljena na pet minuta.

Upozoravamo da bi vas sadržaj mogao uznemiriti.

Dodajmo kako je i u drugoj uzvratnoj utakmici između Liverpoola i PSG također bilo ozljeda. Ondje je na nosilima s terena iznesen Hugo Ekitike.

