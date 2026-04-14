Šok na Anfieldu! Zvjezda Liverpoola propušta Svjetsko prvenstvo?

U uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka sastali su se Liverpool i PSG. Liverpool je u susret ušao s dva gola zaostatka, a dodatan udar doživio je u 31. minuti.

Tada je teren zbog ozljede morao napustiti ponajbolji igrač Redsa ove sezone Hugo Ekitike. Sjajni francuski napadač je "pao kao pokošen" u trenutku kada niti jedan igrač PSG-a nije bio blizu njega. Odmah se Ekitike uhvatio za gležanj, a ubrzo je medicinska služba engleskog prvaka obavijestila Arnea Slota kako napadač ne može nastaviti susret.

Ekitike je iz igre izašao na nosilima, a pitanje je hoće li biti spreman za Svjetsko prvenstvo koje je manje od dva mjeseca udaljeno. Umjesto Ekitikea za Liverpool je u igru ušao Mohamed Salah.

Dodajmo da je i Luis Enrique bio prisiljen mijenjati te da je za PSG u igru u 38. minuti ušao Lucas Hernandez umjesto ozlijeđenog Nuna Mendesa.

