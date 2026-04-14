FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BIO BI TO VELIKI UDARAC /

Šok na Anfieldu! Zvjezda Liverpoola propušta Svjetsko prvenstvo?

×
Foto: Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia

14.4.2026.
22:02
Sportski.net
Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

U uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka sastali su se Liverpool i PSG. Liverpool je u susret ušao s dva gola zaostatka, a dodatan udar doživio je u 31. minuti.

Tada je teren zbog ozljede morao napustiti ponajbolji igrač Redsa ove sezone Hugo Ekitike. Sjajni francuski napadač je "pao kao pokošen" u trenutku kada niti jedan igrač PSG-a nije bio blizu njega. Odmah se Ekitike uhvatio za gležanj, a ubrzo je medicinska služba engleskog prvaka obavijestila Arnea Slota kako napadač ne može nastaviti susret.

Ekitike je iz igre izašao na nosilima, a pitanje je hoće li biti spreman za Svjetsko prvenstvo koje je manje od dva mjeseca udaljeno. Umjesto Ekitikea za Liverpool je u igru ušao Mohamed Salah.

Dodajmo da je i Luis Enrique bio prisiljen mijenjati te da je za PSG u igru u 38. minuti ušao Lucas Hernandez umjesto ozlijeđenog Nuna Mendesa.

Svjetsko Prvenstvo 2026. Hugo Ekitike Liga Prvaka Liverpool Psg
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike