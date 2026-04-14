Donnarumma pokušao preboljeti poraz od BiH tetovažom, internet ga razapeo

Prošla su dva tjedna od kada je Bosna i Hercegovina u Zenici pobjedila Italiju i izborila plasman na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Neke taj poraz i dalje peče, a neki su našli zanimljive metode nošenja s boli.

Jedan od njih je i kapetan talijanske nogometne reprezentacije Gianluigi Donnarumma. Vratar Manchester Cityja je, naime, odlučio istetovirati nogu likom Batmana - na što su mu obožavatelji odgovorili salvom kritika i izrugavanja.

"Bolje da je tetovirao zastavu Bosne", napisao je jedan od navijača", "Svjetski prvaci u tetovažama, a u ostalom su ipak...", "Može si tetovirati i Svjetsko prvenstvo obzirom da ga je u životu vidio sam o na televiziji i da ga nastavlja tamo gledati"... samo su neki od komentara.

Donnarumma (27) ima 81 nastup za Italiju. I iako je osvojio Europsko prvenstvo 2021. godine, do sada nije otišao ni na jedno Svjetsko prvenstvo s Italijom, zemljom koja je, nesmijemo zaboraviti, osvojila četiri Svjetska prvenstva u svojoj bogatoj povijesti.

