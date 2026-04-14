Bit će ludnica na SP-u: Hrvat iz Kanade sve zaposlenike frizerskog salona 'zarazio' Hrvatskom

Hrvatski poduzetnik iz Kanade poveo je prošli mjesec sve zaposlenike jednog frizerskog salona na nogometnu utakmicu Hrvatske i Brazila u američki grad Orlando, a ta skupina stranaca će biti u hrvatskim dresovima i na Svjetskom prvenstvu.

Filipinci, Vijetnamac i Dominikanac držali su na ulici zastavu s natpisom Livno dok su pjevali s desecima hrvatskih navijača uoči prijateljske utakmice.

„Sve je to zahvaljujući Darku. On je gazda“, rekao je Leoles Melegrito (31), jedan iz te skupine od jedanaest osoba, za Hinu.

Darko Šnjarić (58), rođen u Slatini na sjeveru Hrvatske, emigrirao je u Kanadu kada mu je bilo 20 godina. U mjestu Oakville, 30-kilometara od Toronta, ima tri kćeri i sina.

Njegova kćer Kristina (31) je u šestom razredu osnovne katoličke škole upoznala Leolesa, siromašnog dječaka koji se doselio ondje s Filipina. Prije tri godine su se vjenčali. Svakog ljeta posjećuju Hrvatsku.

„Volim Hvar, Rab, Split… volim more. Ali i Dinamo, 'baby'!“, rekao je Leoles smijući se.

Leoles je vlasnik frizerskog salona „Top Tier Barber Shop“ u Oakvilleu te se često druži s Darkom u njegovoj kući, na zabavama i roštilju.

Svi na Brazil

Darko već 25 godina prati hrvatsku nogometnu reprezentaciju na gostovanjima, a u siječnju je kupio ulaznicu za utakmicu s Brazilom. Nekoliko dana prije polaska na put otišao se ošišati u Top Tier. Pozvao je Leolesa da ode s njim na utakmicu.

Kada je vidio da su i drugi zainteresirani, pozvao je svih sedam zaposlenika salona.

„To su sve sjajni dečki. Jako su dobri i vrijedni“, kaže Darko.

Potrošio je oko 1.100 eura kako bi svima kupio ulaznice. Mladići su sami kupili avionske karte za let dug tri sata od Toronta do Orlanda. Sve se dogodilo u sat vremena, dan prije polijetanja.

„Popili smo pivo, zaspali i probudili se ondje“, rekao je zaposlenik Kay Hoang (21) iz Vijetnama.

Na zaključanim vratima Top Tiera ostavili su poruku klijentima: „Zatvoreno zbog reforme“.

Kay je u robnoj kući kupio hrvatski dres i naočale u bojama zastave. „Moram predstavljati zemlju kako treba. Sada sam pravi Hrvat“, napomenuo je.

Nikada ranije nije bio na nogometnoj utakmici. Dok su navijači ispred puba u Orlandu pjevali s njima hrvatske pjesme, Kay je rekao da se osjeća sjajno.

Alejandro Sosa (21) je iz Dominikanske Republike pa mu je kao Latinoamerikancu nogomet blizak. Štoviše, nije mu prvi put da ga gleda. No, rekao je: „Hrvati ovo baš jako doživljavaju, znaju napraviti feštu“.

Alejandro, Kay i Leoles su skandirali „Zovi samo, zovi“ dok su držali trobojnicu s natpisom Livno.

Njihov kolega s posla Milan Šošić (17), čiji je otac rođen u tom gradu u BiH, a majka u Kanadi, donio je zastavu.

„Oni već toliko dobro poznaju prilike u Hrvatskoj da me zbog Livna zovu Bosanac“, izjavio je Šošić.

U Torontu, gdje će Hrvatska za dva mjeseca igrati s Panamom na Svjetskom prvenstvu, živi brojna hrvatska dijaspora.

Leoles je objasnio da je toliko zavolio Hrvatsku da „mu krv proključa“ kada igra hrvatska reprezentacija.

Darko, koji je poveo sa sobom sve zaposlenike frizerskog salona, uživao je. Zadovoljan je što je proširio navijačku strast daleko od domovine.

Hrvatska je izgubila s 1-3 od Brazila, ali to nije poljuljalo entuzijazam ove skupine. Vratili su se u Oakville dan nakon utakmice, a sada jedva čekaju Svjetsko prvenstvo.

„Bit ćemo na stadionu u Torontu“, rekao je Leoles. „Mi smo velika obitelj koja voli Hrvatsku“.

