NAJBOLJI VATRENI /

FIFA se naklonila Hrvatskoj: Evo što su izdvojili kao ključ bronce u Kataru

FIFA se naklonila Hrvatskoj: Evo što su izdvojili kao ključ bronce u Kataru
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Iza Hrvatske je u ovom poretku i Argentina koja je završila kao svjetski prvak

14.4.2026.
16:45
Sportski.net
Krovna svjetska nogometna organizacija odbrojava dane do početka Svjetskog prvenstva koje će se u lipnju i srpnju odigrati na području tri zemlje, SAD-u, Meksiku i Kanadi. 

Svaki dan FIFA dakle objavi broj koji znači impresivan podatak neke od reprezentacija. Tako je istaknula Hrvatsku koja je na prošlom SP-u bila vodeća po broju visoko oduzetih lopti, s čak 59 takvih situacija, dok je Argentina koja je završila kao svjetski prvak u ovoj situaciji drugoplasirana s devet lopti manje. 

"Visoki presing bio je ključan za momčad Zlatka Dalića koja je došla do uzastopnih mjesta na postolju, a Mateo Kovačić, Andrej Kramarić i Ivan Perišić više su puta osvajali loptu u protivničkoj trećini terena. Mislav Oršić je doista zabio brončani gol zahvaljujući Kovačiću koji je uzeoukrao jednu loptu tik izvan šesnaesterca Maroka", piše FIFA

Općenito, Hrvatska je iznudila više izgubljenih lopti u bilo kojem dijelu terena (548) od bilo koje druge momčadi. Slijede ih Maroko (544), Francuska (524) i Argentina (494).

