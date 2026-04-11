Kustić i Dalić u Vukovaru odali počast žrtvama Domovinskog rata
Delegacija HNS-a je nakon odavanja počasti žrtvama domovinskog rata u Borovu naselju pratila polufinalne susrete 22. izdanja “Memorijala vukovarskih branitelja”
Delegacija Hrvatskog nogometnog saveza koju je predvodio predsjednik Marijan Kustić odala je tijekom posjeta Vukovaru počast žrtvama Domovinskog rata, javlja službena stranica HNS-a.
Delegacija, koju su činili i izbornik Vatrenih Zlatko Dalić, tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa, glavni instruktor Petar Krpan i skaut za dijasporu Zoran Vulić, posjetila je u društvu predstavnika organizacijskog odbora turnira “Memorijal vukovarskih branitelja” Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru i zapalila svijeće i položila cvijeće u čast poginulima.
Delegacija je potom u Borovom naselju pratila polufinalne susrete 22. izdanja “Memorijala vukovarskih branitelja” za nogometaše do 14 godina, objavio je HNS.
POGLEDAJTE VIDEO: Predsjednik primio brončane reprezentativce