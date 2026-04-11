Kustić i Dalić u Vukovaru odali počast žrtvama Domovinskog rata

Delegacija Hrvatskog nogometnog saveza koju je predvodio predsjednik Marijan Kustić odala je tijekom posjeta Vukovaru počast žrtvama Domovinskog rata, javlja službena stranica HNS-a.

Delegacija, koju su činili i izbornik Vatrenih Zlatko Dalić, tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa, glavni instruktor Petar Krpan i skaut za dijasporu Zoran Vulić, posjetila je u društvu predstavnika organizacijskog odbora turnira “Memorijal vukovarskih branitelja” Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru i zapalila svijeće i položila cvijeće u čast poginulima.

Delegacija je potom u Borovom naselju pratila polufinalne susrete 22. izdanja “Memorijala vukovarskih branitelja” za nogometaše do 14 godina, objavio je HNS.

