ZAPALILI SVIJEĆE I POLOŽILI CVIJEĆE /

Kustić i Dalić u Vukovaru odali počast žrtvama Domovinskog rata

Kustić i Dalić u Vukovaru odali počast žrtvama Domovinskog rata
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Delegacija HNS-a je nakon odavanja počasti žrtvama domovinskog rata u Borovu naselju pratila polufinalne susrete 22. izdanja “Memorijala vukovarskih branitelja”

11.4.2026.
16:11
Delegacija Hrvatskog nogometnog saveza koju je predvodio predsjednik Marijan Kustić odala je tijekom posjeta Vukovaru počast žrtvama Domovinskog rata, javlja službena stranica HNS-a.

Delegacija, koju su činili i izbornik Vatrenih Zlatko Dalić, tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa, glavni instruktor Petar Krpan i skaut za dijasporu Zoran Vulić, posjetila je u društvu predstavnika organizacijskog odbora turnira “Memorijal vukovarskih branitelja” Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru i zapalila svijeće i položila cvijeće u čast poginulima.

Delegacija je potom u Borovom naselju pratila polufinalne susrete 22. izdanja “Memorijala vukovarskih branitelja” za nogometaše do 14 godina, objavio je HNS.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
