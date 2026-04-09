FENOMENALNO!

Snimka Joška Gvardiola oduševila cijelu Hrvatsku

Snimka Joška Gvardiola oduševila cijelu Hrvatsku
Foto: Andrew Yates/imago sportfotodienst/Profimedia

Napredak je ogroman, Joško sada može trčati

9.4.2026.
13:46
M.G.
Andrew Yates/imago sportfotodienst/Profimedia
Oporavak Joška Gvardiola od teške ozljede napreduje jako dobro,sudeći po snimci koja objavljena na društvenim mrežama, a na kojoj Joško trči na pokretnoj traci.

Snimka je navodno nastala u Zagrebu, gdje se Joško oporavlja.

Engleski mediji javljaju da Joškov oporavak napreduje jako dobro i da bi se početkom svibnja mogao vratiti u trenažni proces, pa čak i zaigrati za City na samom kraju sezone.

Sjajna je to vijest za Zlatka Dalića, jer se sada Gvardiolov nastup s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu čini jako izgledan.

Gvardiol se ozlijedio 4. siječnja na utakmici svog Manchester Cityja i Chelseaja. Prijelom tibije desne noge zahtijevao je operaciju, koja je obavljena u Londonu 12. siječnja, od kada vlada neizvjesnost oko toga hoće li se na vrijeme oporaviti za nastup s Vatrenima na Svjetskom prvenstvu.

Joško GvardiolOzljedaHrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.TrčanjePokretna Traka
