Snimka Joška Gvardiola oduševila cijelu Hrvatsku

Oporavak Joška Gvardiola od teške ozljede napreduje jako dobro,sudeći po snimci koja objavljena na društvenim mrežama, a na kojoj Joško trči na pokretnoj traci.

Snimka je navodno nastala u Zagrebu, gdje se Joško oporavlja.

Gvardiol running comfortably now, his recovery is coming along really well. Might be back for full training by May. pic.twitter.com/vb8vZuPvhW — Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) April 8, 2026

Engleski mediji javljaju da Joškov oporavak napreduje jako dobro i da bi se početkom svibnja mogao vratiti u trenažni proces, pa čak i zaigrati za City na samom kraju sezone.

Sjajna je to vijest za Zlatka Dalića, jer se sada Gvardiolov nastup s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu čini jako izgledan.

Gvardiol se ozlijedio 4. siječnja na utakmici svog Manchester Cityja i Chelseaja. Prijelom tibije desne noge zahtijevao je operaciju, koja je obavljena u Londonu 12. siječnja, od kada vlada neizvjesnost oko toga hoće li se na vrijeme oporaviti za nastup s Vatrenima na Svjetskom prvenstvu.

POGLEDAJTE VIDEO: Predsjednik primio brončane reprezentativce