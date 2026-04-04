Ugledni portal objavio Vuškovića za najboljeg stopera u Ligama petice: Luka loptom pogodio suca

Luka Vušković je nakon američke turneje s hrvatskom reprezentacijom nastavio s odličnim igrama u dresu HSV-a.

Odigrao je cijelu utakmicu u 11: remiju na domaćem travnjaku protiv Augsburga. Gosti su poveli golom Arthura Chavesa u 22. minuti, a izjednačio je Ransford Konigsdorffer u 60. minuti. Od 64. minute HSV je ostao s igračem manje zbog isključenja Mire Muheima. HSV je s 31 bodom na 11. mjestu, a Augsburg je s bodom više na 10. poziciji.

Prije utakmice ugledni portal za detaljnu sportsku analitiku WhoScored objavio je na društvenim mrežama kako je hrvatski mladi branič najbolje ocijenjeni (7.32) stoper u Ligama petice u svim natjecanjima ove sezone. Ove je sezone odigrao 27 utakmica, zabio pet golova i jednom asistirao. Trenutačno je na posudbi u njemačkom prvoligašu iz posrnulog Tottenhama koji se bori održati prvoligaški status u Engleskoj.

Luka Vuskovic is the highest-rated centre-back (7.32) in Europe's top five leagues this season across all competitions. 💪🔥@HSV | #HSV pic.twitter.com/O8YK1rt9Fm — WhoScored (@WhoScored) April 3, 2026

Vušković je na spomenutoj utakmici protiv Augsburga zatresao stativu, ali i pomoćnog suca nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Vidno frustriran konačnim rezultatom, ali očito još više sudačkim odlukama, Vušković je nakon kraja susreta u bijesu šakom napucao loptu i ona je pogodila pomoćnog suca.

Bilo je jasno kako nije bilo namjere i Luka nije dobio nikakvu kaznu na licu mjesta, no ostaje za vidjeti hoće li Njemački nogometni savez reagirati naknadno ili pak potvrditi odluku na terenu kako nikakve namjere nije bilo.

Vušković se nakon utakmice oglasio na Instagramu.

"Teška utakmica, ali još jedan bod u džepu", napisao je, ali spomenuti incident koji možete vidjeti OVDJE nije ni spomenuo.

Spomenimo i kako prema Transfermarktu Vušković vrijedi vrtoglavih 60 milijuna eura i na najnovijoj listi od 100 najvrjednijih nogometaša svijeta nalazi se na 75. mjestu. Od hrvatskih igrača na listi je još samo Joško Gvardiol koji je pak na 54. mjestu s vrijednošću od 70 milijuna eura.

Luka ugovor sa Spursima ima do 2030. godine, ali izgledno je da će ih napustiti jer iz ostatka Europe postoji veliki interes za njega. Najviše je zagrizla Barcelona koja traži sigurno, ali mlado pojačanje u srcu katalonske obrane, ali Luka je već nekoliko puta rekao kako bi unatoč svemu volio odigrati još jednu sezonu u dresu HSV-a jer mu od sljedeće godine brat Mario ponovno ima pravo igranja.

POGLEDAJTE VIDEO: Gregurina: 'Ma, Fruk je to riješio'; Sanchez: 'Sigurno će biti drugačije u Kupu'