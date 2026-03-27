Ovog dečka je teško ne voljeti: Vušković oduševio komentarom na nove dresove

Luka Vušković nastavlja oduševljavati iz utakmice u utakmicu. U klubu i reprezentaciji. Pritom ne preza ni pred kojim protivnikom i postavlja nove standarde. A tek mu je 19...

Odvažan izlet pred šesnaesterac Kolumbije okončao je udarcem poslije kojega je lopta uz malo sreće od vratnice završila u mreži za prvijenac među Vatrenima. I to u trenucima kad je Hrvatska na samom početku utakmice bila u rezultatskom minusu...

“Presretan sam što sam zabio prvi gol za Hrvatsku, drago mi je da je pomogao momčadi da dobijemo utakmicu, nadam se da će biti još golova. Osjećaj je nevjerojatan, zabiti prvi gol za reprezentaciju s ovakvim igračima u njoj… Stvarno nevjerojatno! Nisam još ni svjestan toga, ali znači mi taj pogodak jako puno. Puno radim za to i drago mi je da se isplaćuje. Kako ću proslaviti? Pripremom za utakmicu protiv Brazila”, kaže Vušković koji ističe važnost pobjede protiv jakog protivnika, bez obzira na prijateljski karakter utakmice.

“Momčad se gradi na teškim utakmicama protiv jakih protivnika, a Kolumbija je trenutačno jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, baš kao i Brazil koji nas uskoro očekuje. Naravno da je san svakog igrača igrati protiv Brazila, ali moramo se maksimalno pripremiti za tu utakmicu i dati sve od sebe jer igramo protiv zaista jedne od najboljih reprezentacija na svijetu”.

Iako Luka lako privikava na sve sustave u igri zadnje linije, ovaj put bilo je izazovno jer je Hrvatska prvi put igrala utakmicu u ovom sazivu.

“Prvi put smo u ovom sastavu igrali s trojicom igrača u zadnjoj liniji, mislim da smo dobro obavili posao, dobro komunicirali”.

Premijeru je doživio i novi hrvatski dres.

"Dresovi mi se sviđaju, lagani su i imaju naše prepoznatljive boje. Gušt ga je nositi".

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: RTL Danas doznaje: Iran ide na SP u SAD, Branko Ivanković u najužem krugu za izbornika