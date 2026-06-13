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Mnoge se trude, ali Zagrepčanke to rade najbolje: Ovakva modna lekcija ne viđa se svaki dan

Mnoge se trude, ali Zagrepčanke to rade najbolje: Ovakva modna lekcija ne viđa se svaki dan
Foto: Pavao Bobinac/(Dosadni) Fotograf
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Subotnja špica još je jednom potvrdila da Zagrepčanke rijetko griješe kada je moda u pitanju. Unatoč visokim temperaturama, centar grada pretvorio se u pravu modnu pistu na kojoj su dominirale bijele kombinacije, lagani materijali i nezaobilazne sunčane naočale.

Elegantna, ženstvena i odmjerena izdanja pokazala su zašto Zagreb već godinama slovi za jedan od najbolje odjevenih gradova u regiji.

Tko je sve privukao pažnju na vrućim gradskim ulicama, zabilježio je Pavao Bobinac/(Dosadni) Fotograf.

13.6.2026.
18:30
Hot.hr
Pavao Bobinac/(Dosadni) Fotograf
ZagrebZagrebačka špicaSubotnja špicaModa
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