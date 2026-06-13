Ovih 25 proizvoda bolje je zaobići u supermarketu: Stručnjaci ih izbjegavaju, evo zašto

Supermarketi su postali nezaobilazni epicentri naše tjedne opskrbe, mjesta koja nam na svakom koraku nude prividnu praktičnost i gotovo beskrajan izbor artikala iz svih krajeva svijeta.

No, iza blještavila šarenih polica, strateški postavljenih rasvjetnih tijela i naizgled primamljivih akcijskih ponuda, kriju se brojni proizvodi koje stručnjaci za prehranu, profesionalni kuhari i iskusni financijski savjetnici redovito i u širokom luku izbjegavaju, piše The Healthy.

Njihove odluke o kupnji nipošto nisu rezultat hira ili elitizma, već se temelje na dubljem, stručnom razumijevanju popisa sastojaka, realne tržišne cijene i stvarne nutritivne vrijednosti onoga što svakodnevno stavljamo u svoje košarice, a potom i na obiteljski stol.

Od nutritivno siromašnih zamki koje su dizajnirane da nas zasite samo nakratko, pa sve do drastično precijenjenih artikala s ogromnim trgovačkim maržama, u nastavku otkrivamo kojih je 25 proizvoda pametnije ostaviti na polici.