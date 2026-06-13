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BAČEN NOVAC /

Ovih 25 proizvoda bolje je zaobići u supermarketu: Stručnjaci ih izbjegavaju, evo zašto

Ovih 25 proizvoda bolje je zaobići u supermarketu: Stručnjaci ih izbjegavaju, evo zašto
Foto: Shutterstock
Pametna kupovina ne znači odricanje, već informiranost. Čitanjem deklaracija, planiranjem obroka i povremenom pripremom osnovnih namirnica kod kuće, možete značajno poboljšati kvalitetu svoje prehrane, ali i rasteretiti kućni budžet. Sljedeći put kada se nađete pred policom supermarketa, sjetite se da najpraktičnije rješenje nije uvijek i najbolje.
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Supermarketi su postali nezaobilazni epicentri naše tjedne opskrbe, mjesta koja nam na svakom koraku nude prividnu praktičnost i gotovo beskrajan izbor artikala iz svih krajeva svijeta.

No, iza blještavila šarenih polica, strateški postavljenih rasvjetnih tijela i naizgled primamljivih akcijskih ponuda, kriju se brojni proizvodi koje stručnjaci za prehranu, profesionalni kuhari i iskusni financijski savjetnici redovito i u širokom luku izbjegavaju, piše The Healthy.

Njihove odluke o kupnji nipošto nisu rezultat hira ili elitizma, već se temelje na dubljem, stručnom razumijevanju popisa sastojaka, realne tržišne cijene i stvarne nutritivne vrijednosti onoga što svakodnevno stavljamo u svoje košarice, a potom i na obiteljski stol.

Od nutritivno siromašnih zamki koje su dizajnirane da nas zasite samo nakratko, pa sve do drastično precijenjenih artikala s ogromnim trgovačkim maržama, u nastavku otkrivamo kojih je 25 proizvoda pametnije ostaviti na polici.

13.6.2026.
17:02
Antonela Ištvan
Shutterstock
HranaSupermarketKupovanjeCijenaUšteda
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