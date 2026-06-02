Montella šokirao javnost: Izostavio zvijezdu, a na SP vodi nove adute Reala i Intera
Izbornik nogometne reprezentacije Turske Vincenzo Montella objavio je konačni popis igrača za Svjetsko prvenstvo, a na njemu se ističu veznjak Intera Hakan Calhanoglu i napadač Real Madrida Arda Guler.
U veznom redu nema igrača portugalskog Sportinga iz Brage Egea Tiknaza, već je Montella pozvao veznjake Galatasaraya i Borussije Dortmund, Kaana Ayhana i Saliha Ozcana.
Iznenađenje je i što je izostavio najboljeg igrača prvenstva Danske Arala Simsira, a umjesto njega će na SP putovati napadač Kasimpase Irfan Can Kahveci.
Turska na otvaranju prvenstva 13. lipnja igra protiv Australije, a potom ju čekaju dvoboji sa Paragvajem i domaćinom SAD-om.
Vratari: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Ugurcan Cakir (Galatasaray)
Braniči: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Muldur (Fenerbahce), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)
Vezni igrači: Hakan Calhanoglu (Inter Milan), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Besiktas), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)
Napadači: Arda Guler (Real Madrid), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gul (Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Yunus Akgun (Galatasaray).