Montella šokirao javnost: Izostavio zvijezdu, a na SP vodi nove adute Reala i Intera

Izbornik nogometne reprezentacije Turske Vincenzo Montella objavio je konačni popis igrača za Svjetsko prvenstvo, a na njemu se ističu veznjak Intera Hakan Calhanoglu i napadač Real Madrida Arda Guler.

U veznom redu nema igrača portugalskog Sportinga iz Brage Egea ⁠Tiknaza, već je Montella pozvao veznjake Galatasaraya i Borussije Dortmund, Kaana Ayhana i Saliha Ozcana.

Iznenađenje je i što je izostavio najboljeg igrača prvenstva Danske Arala Simsira, a umjesto njega će na SP putovati napadač Kasimpase Irfan Can Kahveci.

Turska na otvaranju prvenstva 13. lipnja igra protiv Australije, a potom ju čekaju dvoboji sa Paragvajem i domaćinom SAD-om.

Vratari: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Ugurcan Cakir (Galatasaray)

Braniči: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion), Merih ⁠Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Muldur (Fenerbahce), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur ‌Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)

Vezni igrači: Hakan Calhanoglu (Inter Milan), Ismail Yuksek (Fenerbahce), ​Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Besiktas), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)

Napadači: Arda Guler (Real Madrid), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), ‌Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gul (Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Yunus ​Akgun (Galatasaray).