Barceloni treba čudo: Ako pobjede Atletico srušiti će rekord star gotovo 30 godina

Barcelona danas gostuje kod Atletico Madrida u četvrtfinalu Lige prvaka. Blaugrana ima zaostatak od dva gola razlike, a jedan podatak preokret čini još manje realnim.

Naime, Atletico Madrid nije izgubio utakmicu nokaut-faze Lige prvaka kod kuće od 1997. Ako gledamo samo razdoblje otkako je Diego Simeone na klupi, Madriđani su ostvarili 11 pobjeda i šest remija u 17 utakmica, pritom primivši pet, a zabivši 26 pogodaka.

U tih gotovo 30 godina u Madridu su padali Bayern München, Borussia Dortmund, Barcelona, Real Madrid, Juventus i brojni drugi. Jedini "domaći" poraz u nokaut-fazi stigao je od Chelseaja u "pandemijskoj" 2021., kada je Atletico bio domaćin u Rumunjskoj.

Podsjećamo, Atletico brani prednost od dva gola nakon što je prije tjedan dana pobijedio Barcelonu na Camp Nou 0-2. Do te je pobjede Atletico došao golovima Juliana Alvareza i Alexandera Sørlotha, a dodatni udarac za Barcelonu je i izostanak Paua Cubarsíja, koji je u prvoj utakmici zaradio crveni karton.

