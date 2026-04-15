Muk i suze na Anfieldu: Zvijezdu iznijeli na nosilima, propušta Svjetsko prvenstvo

Odigrane su prve dvije uzvratne utakmice četvrtfinala Lige prvaka, a prolaz su osigurali Atletico i PSG.

Europski prvak PSG je slavio kod Liverpoola s 2-0, a isti rezultat je bio i u prvoj utakmici u Parizu. Oba pogotka za Francuze polučio je Ousmane Dembele (73, 90+1).

Manje od dva mjeseca prije Svjetskog prvenstva, Hugo Ekitiké se ozlijedio pri doskoku i srušio na tlo, odmah se uhvativši za stražnji dio desnog gležnja. Navodno je ozlijedio Ahilovu tetivu, a zamijenio ga je Mohamed Salah, u vjerojatno njegovoj posljednjoj europskoj utakmici za Redse.

Ekitikea su odmah okružili igrači obje ekipe, a teren je morao napustiti na nosilima i u suzama. Iako se detaljne informacije još čekaju, Ekitikea vjerojatno nećemo gledati na Svjetskom prvenstvu.