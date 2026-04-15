STRAŠNA OZLJEDA /

Muk i suze na Anfieldu: Zvijezdu iznijeli na nosilima, propušta Svjetsko prvenstvo

Foto: Paul ELLIS/AFP/Profimedia
U uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka sastali su se Liverpool i PSG. Liverpool je u susret ušao s dva gola zaostatka, a dodatan udarac doživio je u 31. minuti.
Odigrane su prve dvije uzvratne utakmice četvrtfinala Lige prvaka, a prolaz su osigurali Atletico i PSG

Europski prvak PSG je slavio kod Liverpoola s 2-0, a isti rezultat je bio i u prvoj utakmici u Parizu. Oba pogotka za Francuze polučio je Ousmane Dembele (73, 90+1). 

Manje od dva mjeseca prije Svjetskog prvenstva, Hugo Ekitiké se ozlijedio pri doskoku i srušio na tlo, odmah se uhvativši za stražnji dio desnog gležnja. Navodno je ozlijedio Ahilovu tetivu, a zamijenio ga je Mohamed Salah, u vjerojatno njegovoj posljednjoj europskoj utakmici za Redse.

Ekitikea su odmah okružili igrači obje ekipe, a teren je morao napustiti na nosilima i u suzama. Iako se detaljne informacije još čekaju, Ekitikea vjerojatno nećemo gledati na Svjetskom prvenstvu.

15.4.2026.
9:43
Sportski.net
Profimedia
Hugo EkitikeLiverpoolPsgLiga Prvaka
