Nevrijeme ostavilo pustoš u Moslavini: Oštećeno više od 200 krovova, usjevi 'sravnani sa zemljom'

Olujno nevrijeme koje je u utorak pogodilo Sisačko-moslavačku županiju prouzročilo je velike materijalne štete, ponajviše na području Grada Popovače i Općine Velika Ludina.

Jak vjetar, obilna kiša i krupna tuča uništili su voćnjake, plantaže jabuka, vinograde i brojne poljoprivredne površine, dok su deseci objekata ostali bez krovova. Nakon oluje dodatne štete nastale su jutros zbog mraza.

Prve dojave o šteti Centar 112 zaprimio je jučer oko 13 sati, nakon čega su na teren odmah upućene sve raspoložive žurne službe i vatrogasci.

Očekuje se proglašenje prirodne nepogode

Tijekom večeri održana je sjednica Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije, a očekuje se proglašenje prirodne nepogode. Već danas počelo je prikupljanje prijava štete.

Na području Popovače najviše intervencija imao je DVD Stružec, čiji su vatrogasci cijeli dan pomagali stanovnicima pogođenih naselja.

"Nažalost, nije bilo moguće svima pomoći, bili smo rastrgani na više strana, psihički i fizički iscrpljeni. Stradao je i naš dom, no njegova sanacija pričekat će dok ne riješimo probleme naših sugrađana jer zajednica je uvijek na prvom mjestu", poručili su iz DVD-a Stružec.

Vatrogasci imali 61 intervenciju

Grad Popovača jučer popodne organizirao je podjelu najlona i zaštitnih folija za privremeno prekrivanje oštećenih krovova. Najteže su pogođena naselja Potok, Stružec, Osekovo, Donja Jelenska i Donja Gračenica.

Prioritetne aktivnosti službi odnosile su se na uklanjanje srušenih stabala i prepreka s prometnica, sanaciju opasnih dijelova objekata, poput dimnjaka i crjepova, privremeno prekrivanje krovova te osiguravanje prohodnosti državnih, županijskih i lokalnih cesta.

Vatrogasna zajednica Grada Popovače tijekom jučerašnjeg dana evidentirala je ukupno 61 intervenciju. U akcijama je sudjelovalo 48 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih vozila, dok su dodatno angažirana i dva vozila s košarama lokalnih gospodarskih subjekata.

Prema prvim procjenama, oštećeno je oko 200 krovova na obiteljskim kućama i drugim objektima.

Uništeno najmanje 12 plastenika

Bez struje su ostala naselja Stružec, Osekovo i Donja Jelenska zbog oštećenja dalekovoda i niskonaponske mreže. Iz HEP-a najavljuju kako se tijekom srijede očekuje postupna normalizacija opskrbe električnom energijom.

Značajna oštećenja zabilježena su na javnim objektima, među kojima su crkve u Strušcu i Osekovu, pastoralni centar u Osekovu, Pučki dom Osekovo te područna škola i prateći školski objekti.

Velike posljedice nevrijeme je ostavilo u poljoprivredi, jak vjetar i tuča uništili su usjeve, vinograde i poljoprivrednu infrastrukturu. Uništeno je najmanje 12 plastenika i više gospodarskih objekata, dok su na velikim površinama usjevi potpuno ili djelomično uništeni.

Proglašenje elementarne nepogode

Zbog razmjera štete Grad Popovača uputio je Sisačko-moslavačkoj županiji zahtjev za proglašenje prirodne nepogode, a povjerenstvo za procjenu štete izlazit će na teren na temelju prijava građana i poljoprivrednika.

Teško je stradala i Općina Velika Ludina, gdje su velika oštećenja zabilježena na poljoprivrednim, voćarskim i vinogradarskim površinama, kao i na stambenim i gospodarskim objektima te prometnicama.

Načelnik Općine Velika Ludina Dražen Pavlović najavio je kako slijedi postupak prikupljanja prijava šteta i proglašenje elementarne nepogode.

Vinogradi izloženi nemilosrdnom udaru leda

Vinogradari iz Moslavine upozoravaju kako je većina vinograda pretrpjela katastrofalne štete.

"Naši vinogradi bili su izloženi nemilosrdnom udaru leda koji je trajao više od 20 minuta. Posljedice su razorne, šteta je ogromna i već sada si postavljamo pitanje hoće li berbe uopće biti", rekao je vinogradar Igor Košutić.

Kao da to nije bilo dovoljno, noćas je dodatni udarac zadao mraz, zapečativši sudbinu već teško stradalih nasada i dodatno produbivši razmjere katastrofe.

Košutić naglašava kako posljedice nevremena nisu samo financijske i materijalne. "Ostaje i težak emocionalni stres, neizvjesnost i stalna borba koja nas prati od berbe do berbe", poručio je.

Uz Popovaču i Veliku Ludinu, i Grad Kutina pozvao je poljoprivrednike s područja grada da što prije prijave štetu kako bi se mogao pokrenuti postupak proglašenja prirodne nepogode zbog tuče.