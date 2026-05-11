Meteorologinja otkrila kada se očekuju jaki pljuskovi: 'Moguće se bujične poplave'

Dane pred nama i gotovo cijeli tjedan će obilježiti povremena kiša i pljuskovi, zatim i pad temperature, osobito izražen u srijedu ujutro. Nalazimo se u polju sniženog tlaka zraka, a sa sjeverozapadna će nam se približavati ciklona s frontalnim sustavom.

PONEDJELJAK

Prijepodne promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, na sjevernom Jadranu i izraženim. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, uz pljuskove na udare i olujan, a uz obalu umjereno i jako jugo, sredinom dana na sjevernom dijelu južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 12 i 16 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima više sunčanih razdoblja, ali i nestabilno uz lokalne pljuskove, moguća je i tuča. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, a temperatura oko 22 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu nestabilno s povremenom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vjetar umjeren do jak jugozapadni, a temperatura do najviše 24 stupnja.

U Dalmaciji promjenjivo i nestabilno, bit će lokalnih pljuskova. Puhat će umjereno i jako jugo, a temperatura od 20 do 23 stupnja. Na sjevernom Jadranu najveća šansa za izraženim pljuskovima, lokalno će pasti i više od 50 litara kiše u kratkom vremenu pa su moguće i urbane ili bujične poplave, a pljuskova će biti i u gorju. Bit će vjetrovito uz umjeren i jak južni i jugozapadni vjetar, a temperatura između 15 i 20 stupnjeva.

U NASTAVKU TJEDNA

U unutrašnjosti utorak još nestabilnije s kišom i pljuskovima, mjestimice i izraženim. Zapuhat će umjeren i jak, na udare i olujan sjeverni vjetar uz koji će se temperatura u noći na srijedu naglo sniziti, ponegdje je moguć i mraz, osobito u gorju. Sredinom tjedna prolazno sunčanije i stabilnije, prema kraju tjedna i malo toplije, ali od petka s kišom i pljuskovima.

Na Jadranu utorak kiša i pljuskovi, lokalno i nevremena, a prolazno će zapuhati i jaka bura s olujnim udarima, zatim od srijede opet južina. Sredinom tjedna barem djelomice sunčano, a onda već od petak uz jako jugo može biti kiše ili pljuskova, izraženijih u subotu. Temperatura i uz obalu malo niža.